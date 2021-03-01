شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تستعد لطرح هاتفها الذكي الجديد آيفون 13 والان مع تفاصيل الخبر
وقال موقع سي نت دوت كوم إن أبل لم تقدم أي إشارة إلى توقيت الإعلان عن الهاتف الجديد، واستناداً إلى تاريخ أبل فإنه يمكن التنبؤ بتوقيت مؤتمرات الكشف عن هواتف آيفون، حتى وإن غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد، أسلوب أبل في تقديم منتجاتها كما حدث في العام الماضي، حيث خلا مؤتمرها في سبتمبر الماضي ولأول مرة منذ 8 سنوات، من تقديم جيل جديد من هاتف آيفون، فإنه من المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.
وبحسب المحلل كو فإنه من الممكن الكشف عن آيفون 13 خلال سبتمبر المقبل، واعتادت أبل على عقد مؤتمر الكشف عن منتجاتها الجديدة أيام الأربعاء أو الخميس من أي أسبوع، ثم تقوم بطرح الأجهزة الجديدة للبيع بعد الكشف عنها بأسبوع أو أسبوع ونصف، وعادة ما يتم طرح هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة من الأسبوع وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر من العام.