شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تستعد لطرح هاتفها الذكي الجديد آيفون 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور شهور قليلة فقط من طرح أبل أحدث هواتفها آيفون 12 للبيع، بدأت أبل الاستعداد لطرح الجيل الجديد من هذه الهواتف آيفون 13، وإن لم يتحدد الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه بشكل نهائي، حسبما أشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وأشار مينج تشو كو خبير أسواق التكنولوجيا إلى أن أبل تعتزم طرح 3 فئات من الهاتف الذكي، وستكون آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو ماكس، في حين لم تحدد أبل موعد طرح الجهاز الجديد.

وقال موقع سي نت دوت كوم إن أبل لم تقدم أي إشارة إلى توقيت الإعلان عن الهاتف الجديد، واستناداً إلى تاريخ أبل فإنه يمكن التنبؤ بتوقيت مؤتمرات الكشف عن هواتف آيفون، حتى وإن غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد، أسلوب أبل في تقديم منتجاتها كما حدث في العام الماضي، حيث خلا مؤتمرها في سبتمبر الماضي ولأول مرة منذ 8 سنوات، من تقديم جيل جديد من هاتف آيفون، فإنه من المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.

وبحسب المحلل كو فإنه من الممكن الكشف عن آيفون 13 خلال سبتمبر المقبل، واعتادت أبل على عقد مؤتمر الكشف عن منتجاتها الجديدة أيام الأربعاء أو الخميس من أي أسبوع، ثم تقوم بطرح الأجهزة الجديدة للبيع بعد الكشف عنها بأسبوع أو أسبوع ونصف، وعادة ما يتم طرح هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة من الأسبوع وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر من العام.