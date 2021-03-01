شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعين بشركة Astra Space لإطلاق مهمة TROPICS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت وكالة ناسا شركة الفضاء الأمريكية Astra Space لتقديم خدمة إطلاق لمهمة TROPICS التابعة للوكالة والتى تتكون من كوكبة من ستة CubeSats - هو نوع من الأقمار الصناعية المصغرة لأبحاث الفضاء - وستزيد من فهم المجتمع العلمى لعمليات العواصف.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت ناسا إن عقد خدمة الإطلاق الخاص بالراصدات المحددة زمنياً لهيكل هطول الأمطار وشدة العاصفة مع مهمة كوكبة الأقمار الصناعية الصغيرة (تروبيكس) هو عقد ثابت السعر بقيمة 7.95 مليون دولار.

وستطلق Astra Space أقمار CubeSats على صاروخ الشركة Rocket 3 من جزيرة كواجالين فى جزر مارشال مع ثلاث عمليات إطلاق منفصلة على مدار 120 يومًا، ومن المقرر إطلاق مهمة TROPICS بين 8 يناير و31 يوليو 2022، بموجب ترخيص إطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

ستوفر CubeSats، بحجم كل صندوق أحذية، قياسات ميكروويف سريعة التحديث يمكن استخدامها لتحديد درجة الحرارة والضغط والرطوبة داخل الأعاصير أثناء تشكلها وتطورها، ويتم تمكين عمليات التصوير والسبر عالية المراجعة لبعثة TROPICS من خلال تقنية الميكروويف التى تم تطويرها فى مختبر لينكولن التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ومن المتوقع أن تحسن هذه الملاحظات فهم العلماء للعمليات التى تقود العواصف شديدة التأثير.