شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مجموعة Microsoft 365 من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويقدم Microsoft 365 إضافات خاصة لتطبيقات Office الكلاسيكية بالإضافة إلى الوصول إلى المزيد من البرامج، مثل OneDrive، حتى خطة Microsoft 365 الشخصية الأساسية تمنحك الوصول إلى الإصدارات المتميزة من Word وExcel وPowerPoint، والتي لا يقدمها Office.

ويمكنك أيضًا الوصول إلى الأدوات والميزات المتقدمة مثل Microsoft Editor للمساعدة في تحرير كتابتك؛ أداة التخطيط المالي، Microsoft Money في Excel؛ و OneDrive، التخزين السحابي الذي يتيح سهولة التعاون في الوقت الفعلي.

هناك أيضًا عدد كبير من الامتيازات الذكية الأخرى في Microsoft 365، فيمكنك الحصول على مساعدة مركزة في سيرتك الذاتية باستخدام مساعد استئناف Word، أو المساعدة في عرضك التقديمي التالي باستخدام PowerPoint Presenter Coach.

هذه هي الفوائد التي لن تراها مع عملية شراء Office الأساسية، ويمكنك الحصول عليها جميعًا باستخدام خطة Microsoft 365 للمنزل، والتي تتكون من مستويين.

كما أنه نظرًا لارتفاع خطط 365 في المستويات، تتوفر أدوات أمان وعمل إضافية، على سبيل المثال، يتوفر مدير المواعيد Microsoft Bookings في الإصدارين القياسي والمتميز من Microsoft 365، ولكن ليس الأساس، وتمنحك الطبقة المميزة فقط من Microsoft 365 Business الوصول إلى مدير الجهاز المحمول Intune و Azure Information Protection.

إذا لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأن خطة عمل، فيمكن أن يساعدك مايكروسوفت في تحديد الخطة التي تناسب عملك بشكل أفضل، ويمكنك التراجع قبل انتهاء الإصدار التجريبي المجاني لمدة شهر واحد.