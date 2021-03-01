علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch 2 وWatch 3

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القاهرة - سامية سيد -  

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

 

- شاشة OLED Retina‏ من الجيل الثاني 1000 شمعة/المتر المربع.

 

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.

 

- موديل GPS.

 

- شريحة S3 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية وشريحة W2 اللاسلكية.

 

- التاج الرقمي Digital Crown‏.

 

- مستشعر بصري لنبض القلب.

 

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

 

- طوارئ SOS‏3.

 

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1.

 

- Wi-Fi وBluetooth 4.2.

 

- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.

 

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.

 

- سعة 8GB.

 

 

 

Apple Watch Series 2

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

 

- شاشة OLED Retina‏ من الجيل الثاني.

 

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.

 

- موديل GPS.

 

- شريحة S2 مع معالج ثنائي النواة.

 

- التاج الرقمي Digital Crown‏.

 

- مستشعر بصري لنبض القلب.

 

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم(none).

 

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

 

- Wi-Fi وBluetooth 4.0.

 

- GPS/GNSS.

 

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.

 

- سعة 8GB.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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