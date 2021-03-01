شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 تطبيقات من أبل قائمة على الواقع المعزز لمساعدة الطلاب على التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن قائمة تطبيقات على متجر App Store، والتى من شأنها أن تساعد فى تطوير المزاج العلمى لدى الأطفال، حيث تستخدم العديد من هذه التطبيقات قوة الواقع المعزز، والتى تحدث فرقًا كبيرًا فى كيفية عمل الأطفال وتعلمهم ولعبهم وتسوقهم والتواصل معهم حول العالم، والتى عرضها موقعTOI الهندى كما يلي:

- Galileo: من أجل فهم أفضل للفيزياء

سيساعد جاليليو الطلاب فى الحصول على فهم أفضل للفيزياء باستخدام الواقع المعزز، وفى هذا التطبيق، يمكن للطلاب وضع تجارب ونماذج ثلاثية الأبعاد متحركة على طاولة واستكشافها من خلال التنقل، وهناك العديد من المقالات فى التطبيق التى تغطى مواضيع مختلفة من الميكانيكا إلى الفيزياء النووية.

- ScienceAR: جلسات تفاعلية ممتعة

ScienceAR هى أداة لإشراك الطلاب فى العلوم، إنه قابل للتكيف ويمكن تغيير حجمه إلى أى جهاز به كاميرا - مثل iPhone أو iPad أو أى كمبيوتر مكتبى أو كمبيوتر محمول آخر، يساعد فى إنشاء تأثير تجربة العالم الحقيقي، فهو يحول الدروس إلى جلسات تفاعلية ممتعة.

- Earth School: ألعاب مصغرة للتعلم

Earth School هو تطبيق تعليمى للأطفال يحتوى على 14 لعبة صغيرة مختلفة وأصوات ممتعة ورسوم متحركة وواجهة صديقة للأطفال، سيُظهر جيل الانفجار الكبير على الأرض - وهو طريقة فعالة فى المستوى المناسب تمامًا لفهمه.

- Plantale

يأخذك التطبيق فى رحلة من حياة النبات، حيث يمكنك مراقبة مراحل نمو النبات من بذرة بسيطة واكتشاف كيفية تكاثر النبات لتكوين هذه البذرة ومعرفة كل شيء عن علم التشريح والتشكل لجميع أجزاء النبات بسهولة ودقة مع AR.