علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وان بلس تستعد للإعلان عن موعد حدث ONEPLUS 9 في 8 من مارس

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Max Jambor في تسريبات نشرت اليوم على خطط وان بلس للإعلان عن موعد إطلاق سلسلة ONEPLUS 9 يوم 8 من مارس المقبل.

شغلت سلسلة ONEPLUS 9 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي إستعرضت الكثير من مواصفات الإصدارات الجديدة والتصميم المتوقع لسلسلة ONEPLUS 9 قبل الإعلان الرسمي.

واليوم يكشف Max Jambor في تقرير جديد، على أن وان بلس تخطط للإعلان عن موعد حدث ONEPLUS 9 يوم 8 من مارس، بينما أشارت تسريبات اخرى إلى أن وان بلس تعقد الحدث القادم في 23 من مارس.

أيضاً من المتوقع أن تجذب سلسلة ONEPLUS 9 المزيد من الأضواء خلال الأسابيع المقبلة إستعداداً للإعلان المرتقب، حيث تقدم وان بلس قريباً ثلاثة من الإصدارات الجديدة من سلسلة ONEPLUS 9 التي تتضمن الإصدار الرئيسي و9 Pro وأيضاً OnePlus 9R، أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف عن ساعة OnePlus Watch الذكية خلال الحدث.

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محررين الخليج 365

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