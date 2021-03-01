تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق ثلاثة من الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية لاحقاً هذا العام، على أن تطور الإصدارات الجديدة بالشراكة مع eBuyNow.

قدمت شركة موتورولا خلال العام الماضي ساعتها الذكية Moto 360، التي انطلقت بنظام تشغيل Wear OS، واليوم تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية.

وتكشف التسريبات المصورة لعرض تقديمي من موتورولا عن ساعة جديدة بعنوان Moto G والتي تنطلق رسمياً في شهر يونيو من هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية تأتي في فئة الساعات منخفضة التكلفة، كما تظهر في الصور المسربة بتصميم دائري لوجه الساعة الذكية مع اثنان من الأزرار في إطار الساعة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الشركة تخطط للإعلان الرسمي عن ساعات Moto Watch، وMoto One بعد شهر تقريباً، على أن تتبنى هذه الإصدارات التصميم المميز لساعات ابل الذكية.

أيضاً تأتي ساعة Moto One الذكية في أعلى فئة من الإصدارات المقدمة من موتورولا هذا العام، كما تشير التوقعات إلى أن موتورولا تدعم أعلى إصدار من الساعات الذكية برقاقة Snapdragon Wear 4100 من كوالكوم.

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