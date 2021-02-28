شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 حجج قانونية للدفاع عن مديرة هواوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وستستمع المحكمة إلى الحجج المتعلقة بالنقاط الأربعة لإساءة استخدام الإجراءات التي أثارها محامي وانزهو، بما في ذلك الدوافع السياسية والاحتجاز غير القانوني والإغفالات المادية والتحريفات وانتهاكات القانون الدولي، وتشير النقاط الأربع التي أثارها المحاموم بأن إجراءات التسليم تشكل إساءة استخدام للإجراءات القضائية الكندية ويجب وقفها.
كانت البي بي سي قد نقلت في مايو الماضي، أن المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، منيج وانزو، قد تعرضت لـ "انتكاسة" قانونية، عندما أصدر قاضٍ كندي حكما باستمرار إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة.
ويقضي الحكم، بشأن ما يسمى الإجرام المزدوج، وهو اختبار رئيسي لتسليم المجرمين، أن اتهامات الاحتيال المصرفي ضد مينج ستستمر في كندا.
ويعني الحكم المؤقت الذي يمنع مينج من الحصول على حريتها، أنها ستستمر في العيش في فانكوفر في ظل شروط كفالة صارمة.
كما حطم ذلك الآمال في إصلاح سريع للعلاقات الكندية الصينية، التي توترت بعد اعتقالها بناء على طلب أمريكي في 2018 خلال توقفها في فانكوفر.