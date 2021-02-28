شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تزيل عقبة رئيسية أمام اتفاق دولي لفرض ضرائب على الشركات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح المسئول أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أبلغت وزراء مالية دول مجموعة العشرين أن واشنطن ستتخلى عن نص مثير للجدل كانت قد أدرجته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في اقتراح عُرض في أواخر العام 2019، تحت بند "الملاذ الآمن".

ويمنح بند "الملاذ الآمن" كبرى الشركات الرقمية الحق في الاختيار بين الخضوع طوعًا للنظام الضريبي الجديد أو مواصلة الخضوع للنظام الضريبي القائم.

وسارعت فرنسا على الفور إلى الترحيب بتبدّل الموقف الأمريكي، معتبرة أن التوصل لاتفاق بات "في متناول اليد"، وممكنا بحلول الصيف.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يجب "إنجاز" المفاوضات "بدون تأخير"، وتجري المحادثات ضمن إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

واعتبر وزير المالية الألماني أولاف شولتس على هامش اجتماع لوزراء مالية دولة مجموعة العشرين أن تخلي واشنطن عن بند "الملاذ الآمن" يشكل "خطوة كبرى إلى الأمام على مسار التوصل لاتفاق بحلول نهاية الصيف".

وقال المسئول الأميركي إن يلين أعلنت من جهة أخرى أن واشنطن "ستنخرط بقوة" في المحادثات حول تشريعات الضرائب الدولية.