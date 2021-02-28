شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك Mizuho اليابانى يعلن عن مشكلات بأجهزة الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنك "ميزوهو" الياباني على موقعه على الإنترنت، إنه يعاني من مشاكل في أجهزة الصراف الآلي، مما يمنع العملاء من الوصول إلى بعض الخدمات، وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية NHK أن العملاء غير قادرين على إجراء عمليات سحب في بعض الأجهزة وفثا لما نقلته رويترز.

وقالت متحدثة إن أجهزة الصراف الآلي في طوكيو من بين المتضررين، ورفضت تحديد الخدمات التي تأثرت حيث لا يزال المقرض يحقق في الأمر.

قالت الوحدة المصرفية الأساسية في Mizuho Financial Group أنها ستطلع العملاء على موقعها على الإنترنت.

وميزوهو ثالث أكبر مقرض في اليابان من حيث الأصول لديه تاريخ من مشاكل النظام يمتد لأكثر من عقد من الزمان.

كان لديه خطأ باهظ الثمن في لوحة المفاتيح في ذراع الأوراق المالية في 2005 وعانى من انهيار في أجهزة الصراف الآلي بعد زلزال اليابان المدمر عام 2011، على عكس منافسيها.