شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Clubhouse يصل إلى منصة أندرويد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث من موقع 9To5Google الأمريكي، أن إصدار الأندرويد من تطبيق Clubhouse المثير للجدل والقائم على الدردشة الصوتية فقط، الذى يجرى تطويره من قبل شركة Alpha Exploration Co، هو قيد العمل حاليًا ويتم طرحه لمستخدمى أندرويد فى المستقبل القريب.

وبحسب التقرير، فحتى الآن فإن التطبيق متاح حصريًا لنظام iOS فقط، فيما أكد مؤسس "كلوب هاوس" Paul Davidson فى مقابلة معه، أن نسخة أندرويد لتطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير حاليًا هو "الميزة الأهم" فى التطوير.

واستضاف المقابلة الصحفى أندرو روس سوركين مع بيل جيتس وبول ديفيدسون، وفى المقابلة، أوضح "جيتس" فى إحدى المرات سبب عدم استخدامه لجهاز أيفون، حيث قال: "يقوم بعض مصنعى أندرويد بتثبيت برامج مايكروسوفت مسبقًا بطريقة تسهل الأمر بالنسبة لي، فهم أكثر مرونة فيما يتعلق بكيفية اتصال البرنامج بنظام التشغيل، لذلك هذا ما اعتدت عليه فى النهاية ".

ثم أضاف ديفيدسون جزئه الخاص إلى المحادثة بالقول إن إصدار Clubhouse على أندرويد هو "الميزة العليا" مما يعنى أن المطورين فى الشركة مشغولون بالعمل على إصدار أندرويد من التطبيق.

وبالنسبة إلى غير المدركين، يعد Clubhouse تطبيقًا مدعوًا فقط مما يعنى أنه لا يمكن لأى شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، ونظرًا لأنه يعتمد على الصوت فقط، فلا يمكن إرسال الرسائل النصية، ومن خلال Clubhouse، يمكن دعوة الأشخاص إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأصبح التطبيق مؤخرًا شائعًا جدًا على منصة iOS، خاصة بعد أن أعلن رجل الأعمال الملياردير Elon Musk أنه سيشارك فيه.