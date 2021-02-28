شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أقمار CubeSat الاصطناعية.. وما هو الفارق بينها وبين الأقمار العادية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صناعة الأقمار الصناعية تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت هناك أقمار صناعية صغيرة للغاية لا يتجاوز حجمها مكعب صغير أبعاده 10×10 سم، وهو ما يعرف بـ CubeSats، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذا النوع من الأقمار الصناعية كما يلى:

أقمار CubeSat:

هو نوع من الأقمار الصناعية المصغرة لأبحاث الفضاء التى تتكون من وحدات مكعبية متعددة بحجم 10 سم × 10 سم × 10 سم، ولا يزيد وزن CubeSats عن 1.33 كجم لكل وحدة، وغالبًا ما تستخدم مكونات تجارية جاهزة فى إليكترونياتها وهيكلها.



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تاريخ CubeSat:

فى عام 1999، قامت جامعة ولاية كاليفورنيا الفنية، وجامعة ستانفورد بتطوير مواصفات لتعزيز وتطوير المهارات اللازمة لتصميم وتصنيع واختبار الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة للمدار الأرضى المنخفض (LEO) التى تؤدى عددًا من وظائف البحث العلمى وتستكشف تقنيات الفضاء الجديدة.

واستحوذت الجامعات على غالبية عمليات إطلاق CubeSat حتى عام 2013، عندما كان أكثر من نصف عمليات الإطلاق لأغراض غير أكاديمية، وبحلول عام 2014 كانت معظم CubeSats التى تم نشرها حديثًا مخصصة لمشاريع تجارية أو هواة.

وتتضمن الاستخدامات عادةً تجارب يمكن تصغيرها أو خدمة أغراض مثل رصد الأرض أو راديو الهواة، ويتم استخدام كيوب‌سات لإثبات تقنيات المركبات الفضائية المخصصة للأقمار الصناعية الصغيرة أو التى تقدم جدوى مشكوك فيها ومن غير المحتمل أن تبرر تكلفة قمر صناعى أكبر.

وتجد التجارب العلمية مع النظرية الأساسية غير المثبتة أيضًا نفسها على متن CubeSats لأن تكلفتها المنخفضة يمكن أن تبرر مخاطر أعلى، حيث تم نقل حمولات البحوث البيولوجية فى العديد من المهام، مع التخطيط للمزيد، فيما تخطـط عدة بعثات إلى القمر والمريخ لاستخدام CubeSats.

فى مايو 2018، أصبح الكيوب‌ساتان MarCO أول كيوب‌سات يغادر مدار الأرض، فى طريقهما إلى المريخ إلى جانب مهمة InSight الناجحة، وقد أطلقت أولى أقمار كيوب‌ سات فى يونيو 2003، على الصاروخ الروسى يوروكوت، وفى أغسطس 2012، تم وضع 75 كيوب ‌سات على المدار.