تعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية W5 من “جوكوما”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 06:10 مساءً - منذ 45 دقيقة

أعلنت شركة “جوكوما” الصينية ، عن إطلاق ساعتها الذكية W5 الجديدة بسعر يبلغ نحو 64 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة أن الساعة الذكية W5 الجديدة تعتمد على مكونات الهواتف الذكية مثل المعالج رباعي النوى A53 ووحدة معالجة الرسوميات Mali-T820.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي واحد جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية سعة 8 جيجابايت حتى 32 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

وتتمتع الشاشة قياس 1.54 بوصة بدقة وضوح 320 × 320 بكسل. وتدعم الساعة تقنيتي LTE و GPS، بالإضافة إلى WiFi 802.11 a / b / g / n والبلوتوث.

كما تتيح الساعة إمكانية تسجيل المسافة المقطوعة، مع إمكانية عرض عدد الخطوات. وتعتمد الساعة على الإصدار 9.0 من Android كنظام تشغيل.