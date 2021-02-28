تكنولوجيا: RED MAGIC أول ساعة ذكية بنمط رياضي خاص لكرة القدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ZTE لعقد حدث في 4 من مارس للإعلان الرسمي عن هواتف الألعاب Red Magic 6، كما تقدم الشركة خلال الحدث ساعة RED MAGIC التي تأتي كأول إصدار يتميز بنمط رياضي خاص لكرة القدم.

كشف Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة ZTE عن خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية يأتي بمميزات جديدة، تتضمن الكشف الذكي عن معدل ضربات القلب ومراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، وقياس نسبة الأكسجن في الدم أثناء التدريبات الرياضية.

أيضاً كشف إعلان تشويقي عن بعض مواصفات ساعة Red Magic 6 المرتقبة التي تأتي بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، كما يصل وزن الساعة الذكية إلى 30 جرام، أيضاً تأتي الساعة الذكية ببطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوم.

كما تدعم الساعة الذكية حتى 16 نمط رياضي، وتقاوم الماء عند عمق 50 متر، أيضاً تتضمن الساعة الذكية نمط رياضي خاص لكرة القدم للمرة الأولى في الساعات الذكية، على أن يعمل هذا النمط على تسجيل ومتابعة الظروف الخاصة بنشاط رياضة كرة القدم على مدار التدريبات.

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