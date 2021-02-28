شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبادرة أخبار Google تطلق تحدي الابتكار في مصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل للسنة الثانية على التوالي تحدي الابتكار من مبادرة أخبار Google في مصر الشرق الأوسط وأفريقيا وبالتالي تدعو إلى تقديم مشاريع تزيد تفاعل القارئ وتطبق نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أقوى للصحافة.

إختارت شركة جوجل في السنة الماضية 21 مشروعا من 13 دولة، قدمت صحيفة The National مشروعًا لتحويل الأخبار النصية عالية الجودة إلى أخبار صوتية في الوقت الفعلي باللغتين الإنجليزية والعربية. في لبنان. طورت صحيفة L'Orient le Jour مشروع ولاء جديد ومنصة تفاعلية لتقديم امتيازات مخصصة للمشتركين، أما في الأردن فقد طوّر موقع البودكاست الناشئ "صوت" منصة استضافة جديدة لبودكاست الأخبار العربية.

باب التقديم والاشتراك مفتوح من اليوم وحتى 12 أبريل وتعتبر مؤسسات النشر والمواقع الإخبارية على الإنترنت ومؤسسات الأخبار الناشئة والمؤسسات المحلية في القطاع الإخباري كلها مؤهلة للتقديم. وسوف يتم تقييم المشاريع على أساس خمسة معايير هي: التأثير على البيئة الإخبارية، والابتكار، والتنوع، والجدوى. وتكون المشاريع المختارة مؤهلة للحصول على ما يصل إلى $150,000 شرط ألا تتخطى القيمة نسبة 70% من إجمالي تكلفة المشروع. لن يتم تمويل المشاريع التحريرية البحت وإنما سيتم التركيز على المشاريع التي تهدف إلى زيادة تفاعل القارئ والتي تحاول توظيف نماذج عمل جديدة.

قالت جويس باز، رئيسة قسم الاتصالات في Google الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "تم تصميم تحدي الابتكار من مبادرة أخبار Google لتحفيز الابتكار في الأخبار والصحافة في جميع أنحاء العالم، وتطوير نماذج الأعمال الجديدة. وقد أخبرنا الناشرون من مناطق مختلفة من العالم عن قضاياهم الخاصة والحاجة إلى مناهج متنوعة، وتم وضع موضوع إشراك القراء ونماذج الأعمال الجديدة مع وضع الاحتياجات المحلية للمنطقة في الاعتبار، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى قيام متابعي الإخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتجربة أشياء جديدة."

كيفية تقديم المشاريع

يجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية فقط على الموقع الرسمي وذلك حتى يوم الإثنين 12 أبريل وسوف يعقد لقاءً مفتوحا على الإنترنت بتاريخ 3 مارس، حيث ستعرض المبادرة ويتم الإجابة على الأسئلة مباشرة.