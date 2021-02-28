شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبادرة أخبار Google تطلق تحدي الابتكار في مصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
باب التقديم والاشتراك مفتوح من اليوم وحتى 12 أبريل وتعتبر مؤسسات النشر والمواقع الإخبارية على الإنترنت ومؤسسات الأخبار الناشئة والمؤسسات المحلية في القطاع الإخباري كلها مؤهلة للتقديم. وسوف يتم تقييم المشاريع على أساس خمسة معايير هي: التأثير على البيئة الإخبارية، والابتكار، والتنوع، والجدوى. وتكون المشاريع المختارة مؤهلة للحصول على ما يصل إلى $150,000 شرط ألا تتخطى القيمة نسبة 70% من إجمالي تكلفة المشروع. لن يتم تمويل المشاريع التحريرية البحت وإنما سيتم التركيز على المشاريع التي تهدف إلى زيادة تفاعل القارئ والتي تحاول توظيف نماذج عمل جديدة.
قالت جويس باز، رئيسة قسم الاتصالات في Google الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "تم تصميم تحدي الابتكار من مبادرة أخبار Google لتحفيز الابتكار في الأخبار والصحافة في جميع أنحاء العالم، وتطوير نماذج الأعمال الجديدة. وقد أخبرنا الناشرون من مناطق مختلفة من العالم عن قضاياهم الخاصة والحاجة إلى مناهج متنوعة، وتم وضع موضوع إشراك القراء ونماذج الأعمال الجديدة مع وضع الاحتياجات المحلية للمنطقة في الاعتبار، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى قيام متابعي الإخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتجربة أشياء جديدة."
كيفية تقديم المشاريع
يجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية فقط على الموقع الرسمي وذلك حتى يوم الإثنين 12 أبريل وسوف يعقد لقاءً مفتوحا على الإنترنت بتاريخ 3 مارس، حيث ستعرض المبادرة ويتم الإجابة على الأسئلة مباشرة.