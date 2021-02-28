شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تضع خطط للحفاظ على اقتصاد التكنولوجيا عقب "بريكست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مراجعة مدعومة من الحكومة البريطانية إن جائحة " كوفيد - 19" والمنافسة الخارجية تتحدى مستقبل التكنولوجيا المالية فى بريطانيا، وينبغى على البلاد أن تحافظ على قدرتها التنافسية، حيث أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى قطع وصول صناعة التكنولوجيا المالية إلى أكبر سوق منفرد فى العالم، مما جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة فى التوسع عبر الحدود.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد حددت المراجعة التى يرأسها "رون خليفة"، الرئيس التنفيذى السابق لشركة المدفوعات المالية العالمية Worldpay، "استراتيجية ونموذج التسليم" الذى يتضمن صندوقًا جديدًا لبدء العمل بمليار جنيه إسترلينى وتأشيرات عمل سريعة لتوظيف أفضل المواهب على مستوى العالم.

وقال خليفة لرويترز "يتعلق الأمر بدعم الخدمات المالية ومكانتنا فى العالم وإدخال الابتكار فى الخدمات المصرفية السائدة"، حيث تمتلك بريطانيا 10٪ من سوق التكنولوجيا المالية العالمية، وتدر 11 مليار جنيه إسترلينى (15.6 مليار دولار) من العائدات.

وقال وزير المالية ريشى سوناك: "ستقدم هذه المراجعة مساهمة مهمة فى خطتنا للاحتفاظ بتاج المملكة المتحدة فى مجال التكنولوجيا المالية"، مضيفًا أن الحكومة ستستجيب فى الوقت المناسب.

وقالت المراجعة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاستثمارات الضخمة فى التكنولوجيا المالية من قبل أستراليا وكندا وسنغافورة، والحاجة إلى أن تكون أكثر رشاقة حيث يسرع فيروس كورونا رقم 19 من رقمنة التمويل، كلها تعنى أن مستقبل القطاع فى بريطانيا غير مضمون.

وقالت المراجعة إن بريطانيا بحاجة بشكل متزايد إلى تمثيل نفسها كوجهة قوية لتوسيع نطاق التكنولوجيا المالية وكذلك كوجهة للشركات الناشئة، فيما توصى بقواعد أكثر مرونة للإدراج حتى تتمكن شركات التكنولوجيا المالية من اللحاق بنيويورك.