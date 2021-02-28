شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تطلق سيارات ذاتية القيادة للتجربة مجانًا فى شوارع ووهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة مذهلة تعتبر قفزة فى مجال السيارات الذاتية القيادة، أطلقت شركة دونجفنج موتور، وهى إحدى الشركات الصينية لصناعة السيارات، تجربة ركوب مجاني لسيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لها، في مقاطعة هوبى بمدينة ووهان الصينية.

وقال مركز الشركة التكنولوجى، فى بيان، إن أكثر من 40 مركبة ذاتية القيادة، أطلقت عليها الشركة اسم "روبو تاكسي" تم وضعها على الطرق في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المدينة، حيث تشمل الخدمة التجريبية حوالي 20 موقعًا محددًا لوقوف السيارات وأكثر من 10 طرق يمكنها السير فيها، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "فبعد تحويلها من مركبات دونج فنج العاملة على طاقة الكهرباء النقية، تم تزويد كل "روبو تاكسي" بنظام "بيدو" للملاحة والتموضع عبر الأقمار الاصطناعية، كما تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، ورادار ليدي ورادار بالموجات الميليمترية".

ومن جهته كشف نينج، رئيس مشروع القيادة الذاتية لمركز الشركة التكنولوجي، أن "الكمبيوتر العملاق على متن المركبات المذكورة مزود بأحدث تكنولوجيات شبكات اتصال الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يحدد بدقة وبسرعة سيناريوهات حركة المرور المختلفة، ما يسمح بتشغيل سلس وآمن لسيارات الأجرة، وتعتزم الشركة إطلاق أكثر من 200 سيارة أجرة بدون سائق في ووهان خلال الثلاثة أعوام القادمة.