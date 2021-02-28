شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد المركبة المدارية الأوروبية تلتقط صورة لمستكشف ناسا على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الكاميرا عالية الدقة على المركبة المدارية الأوروبية المستكشف المتجول التابع لوكالة ناسا على سطح المريخ، حيث التقطت المركبة المدارية ExoMars، وهي مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومؤسسة روسكوزموس الحكومية للأنشطة الفضائية الروسية، صورة للمريخ تظهر نقطة صغيرة شاحبة، تتمثل في مستكشف المثابرة، على السطح في الأسفل.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تُظهر الصورة، التي أصدرتها وكالة الفضاء الأوروبية في 25 فبراير، المظلة والخلفية للمركبة الجوالة والدرع الحراري ومرحلة الهبوط التي تعمل بالطاقة الصاروخية، وكلها كانت ضرورية للهبوط الآمن للمركبة في 18 فبراير.



صورة المركبة ومراحل هبوطها من المدار

تحمل ExoMars أيضًا كاميرات على متنها، حيث التقط نظام تصوير السطح الملون والاستريو (CaSSIS) المستكشف من ارتفاع حوالي 249 ميلاً (400 كيلومتر)، وتعد الصورة هي لقطة لجميع المراحل التي استغرقتها Perseverance خلال هبوطها.

كما أنه بجانب الغلاف الخلفي في الصورة، توجد نقطة بيضاء أخرى، وهى مظلة المثابرة، حيث تم نشرها عندما تباطأت العربة الجوالة إلى أقل من 1000 ميل في الساعة (1600 كم / ساعة).

كما أنه بمجرد فتح المظلة، انفصل الدرع الحراري وسقط على الأرض؛ ويظهر هذا الدرع في الصورة كنقطة داكنة في أقصى اليمين.

وقال بيان وكالة الفضاء الأوروبية: "سيستمر المسبار في تقديم دعم نقل البيانات بين الأرض والمريخ لبعثات ناسا السطحية".

وستلعب ExoMars أيضًا دورًا داعمًا عندما تصل المركبة الأوروبية Rosalind Franklin ومنصة Kazachok السطحية الروسية إلى المريخ في عام 2023.