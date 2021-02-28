تعرفوا إلى الكاميرا السينمائية الأقل تكلفة من سوني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 04:13 مساءً - أطلقت شركة سوني كاميرا FX3 الجديدة، وهي كاميرا مدمجة كاملة الإطار تمثل الآن النموذج الأقل تكلفة في تشكيلة كاميرات السينما الخاصة بالشركة اليابانية.

ويتميز مستشعر الإطار الكامل المضاء من الخلف بدقة تبلغ 10.2 ميجابكسل عند تصوير الفيديو و 15 درجة من النطاق الديناميكي.

وبالمقارنة مع A7S III، فإن FX3 تشتمل على بعض الميزات الموجودة في كاميرات السينما الأكثر تكلفة في هيكل أصغر وأخف وزنًا.

ويعد أحد الاختلافات الأساسية بين FX3 و A7S III هو التصميم، إذ تحتوي FX3 على هيكل كاميرا A7S III نفسه، لكنه أكثر سمكًا وأقصر قليلاً.

وترجع السماكة إلى وجود نظام تبريد نشط داخل الكاميرا يعمل على تبريد الأجزاء الداخلية أثناء التسجيل، مما يسمح للكاميرا بالتصوير لمدة تصل إلى 13 ساعة دون انقطاع حتى في البيئات الأكثر دفئًا.

ويرجع الارتفاع الأقصر إلى إزالة محدد المنظر الإلكتروني، وتم تصميم FX3 لتكون جزءًا من منصة، وعلى هذا النحو لديها 5 حوامل ملولبة، مع ثلاثة منها في الأعلى.

وأجرت سوني العديد من التغييرات التصميمية بالمقارنة مع A7S III، بما في ذلك وجود زر تسجيل بإضاءة خلفية في الأعلى، وعصا تحكم مثبتة في الأعلى، والتحكم بالتكبير حول زر الغالق، وأضواء في الأمام والخلف، ومفتاح الطاقة المنزلق، وأزرار الاختصارات المحسنة لسير عمل الفيديو.

وتأتي FX3 بمقبض علوي كجزء من الحزمة، الذي يشتمل على واجهة صوتية مشابهة لمجموعة Sony XLR-K3M دون الميكروفون المدمج.

وتحتوي واجهة الصوت على ثلاثة مداخل ميكروفون، بما في ذلك اثنان XLR بالحجم الكامل و 3.5 ميليمتر واحد، إلى جانب عناصر التحكم لضبط مدخلات الميكروفون.

ويستخدم المقبض العلوي اثنتين من الحوامل الثلاثية، ويضيف ثلاثة منها، مما يسمح لك بتركيب الملحقات الأخرى، مثل الشاشة الخارجية.

ومن ناحية البرامج، فإن التغيير الرئيسي الوحيد في FX3 بالمقارنة مع A7S III هو تضمين S-Cinetone.

ويتطابق هذا الإعداد المسبق للفيديو مع الإعدادات الموجودة في كاميرات السينما الأخرى من سوني والمصممة لإضفاء المظهر السينمائي على لقطات الكاميرا دون الاضطرار إلى التعامل مع التعقيدات.

ويبلغ سعر FX3 نحو 3900 دولار، أي 400 دولار أكثر من A7S III، وبالنظر إلى أن A7S III تركز على الكثير من مقاطع الفيديو، فإن FX3 تبدو وكأنها منتج غريب بعض الشيء في تشكيلة كاميرات سوني.

وإذا كان الفيديو هو حالة الاستخدام الوحيدة، وكنت تقدر ميزات، مثل: S-Cinetone وواجهة الصوت المتوفرة، فقد تكون FX3 خيارًا أفضل بالنسبة لك عند توفرها في منتصف شهر مارس.