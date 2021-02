هكذا يمكنك إعداد ساعة آبل الخاصة بطفلك عبر هاتفك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 04:13 مساءً - عادةً ما يحتاج مستخدمو ساعة آبل الذكية إلى إقرانها بهاتف آيفون أثناء عملية الإعداد الأولية، ومع ذلك إذا كان إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 أو أي إصدار أحدث مثبتًا في هاتفك، وكانت ساعة طفلك تعمل بإصدار نظام التشغيل (WatchOS 7) أو أي إصدار أحدث فيمكنك التغلب على هذا الأمر عن طريقة ميزة جديدة تُسمى (الإعداد العائلي) Family Setup.

أولًا: ما هي ميزة الإعداد العائلي وكيف تعمل؟

تتيح لك ميزة (الإعداد العائلي) إعداد ساعة آبل الخاصة بأحد أفراد العائلة – الذين لا يمتلكون هاتف آيفون خاص، مثل: الأطفال، أو الذين يمتلكون هاتف آيفون قديمًا لا يتوافق مع النظام – من هاتفك بسهولة، ولا يوجد حد لعدد أفراد العائلة الذين يمكنك إعداد ساعاتهم الذكية عبر هاتف آيفون الخاص بك.

ويمكن لأي ساعة تتم إعدادها من خلال هذه العملية إجراء المكالمات واستقبالها، وإرسال الرسائل واستلامها، واستخدام مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل: تطبيق الصحة والنشاط وشراء التطبيقات في آب ستور وغيرها من الميزات الأخرى.

ومع أن هذه الميزة تسمح لك بإعداد أي ساعة آبل ذكية عبر هاتفك، إلا أنه لا تزال هناك شروط معينة يجب على الجميع الالتزام بها، وهي: سيحتاج من يريد إعداد الساعة إلى استخدام هاتف (iPhone 6s) أو أي طراز أحدث وأن يعمل بإصدار نظام التشغيل (iOS 14) أو أي إصدار أحدث في عملية الإعداد الأولية.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يعمل يكون يعمل بطراز الساعة الجيل الرابع (Watch Series 4) أو طراز (Watch SE) أو أي طراز أحدث مثبتًا فيه إصدار نظام التشغيل (WatchOS 7) أو أي إصدار أحدث مع دعم الساعة لميزة الاتصال الخلوي التي تعتبر ضرورية لعمل بعض الميزات والتطبيقات، بالإضافة إلى ذلك سيحتاج الجميع إلى معرف آبل الخاص بهم، مع تفعيل ميزة (المشاركة العائلية) Family Sharing.

ثانيًا: كيفية إعداد ساعة آبل الذكية الخاصة بطفلك عبر هاتفك:

قم بتشغيل ساعة آبل وضعها بالقرب من هاتف آيفون.

انتظر حتى تظهر شاشة اقتران ساعة آبل الذكية في هاتف آيفون، ثم اضغط على خيار (متابعة) Continue.

ستظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على خيارين: (الإعداد لنفسي) set up for myself، أو (الإعداد لأحد أفراد العائلة) set up for a family member.

اضغط على خيار (إعداد لأحد أفراد العائلة) set up for a family member، ثم اضغط على متابعة في الشاشة التالية.

بمجرد إقران الساعة كالمعتاد، قم بتعيين رمز المرور.

قم باختيار أحد أفراد الأسرة، إذا تم تفعيل ميزة (المشاركة العائلية) بالفعل في حساب iCloud الخاص بك، فسترى قائمة بأفراد العائلة المتاحين.

بعد الانتهاء، يمكنك اختيار الميزات التي تريد منحها لطفلك، مثل: البحث عن الأشخاص، والرسائل، وخدمة الطوارئ SOS،

والنشاط، ويمكنك أيضًا إنشاء قائمة من جهات الاتصال الذين تريد أن يتمكن طفلك من التواصل معهم، كما يمكنك تفعيل ميزة (وقت المدرسة) (Schooltime) حتى يتمكن طفلك من التركيز على الواجبات المنزلية.