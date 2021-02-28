تكنولوجيا: تسريبات توضح تفاصيل مواصفات سلسلة OPPO F19 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف OPPO F19، واليوم إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات الإصدارات الجديدة قبل الإعلان الرسمي.

المواصفات المتوقعة لهاتف OPPO F19 PRO PLUS 5G

أشارت التسريبات التي نشرت اليوم إلى أن هاتف OPPO F19 PRO PLUS يأتي بشاشة AMOLED مع ثقب للكاميرة الأمامية، وحجم 6.4 إنش.

أيضاً تتضمن الشاشة تقنية إستشعار البصمة، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 800U مع ميزة الإتصال بشبكات 5G.

كما يضم هاتف OPPO F19 PRO PLUS إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يضم ثقب الشاشة كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAH، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن ينطلق الهاتف بسعر 339 دولار.

المواصفات المتوقعة لهاتف OPPO F19 PRO

يأتي هاتف F19 Pro بتصميم هاتف OPPO F17 الحالي، كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Helio P90.

أيضاً يتميز هاتف F19 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف F19 Pro بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4310 mAH، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف بسعر 271 دولار.

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