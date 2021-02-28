تكنولوجيا: رصد الجيل الثالث من جهاز LENOVO TAB M8 في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي رصدت في منصة جوجل بلاي عن الجيل الثالث من أجهزة لينوفو اللوحية LENOVO TAB M8.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد من اجهزة الشركة اللوحية خلال الفترة القادمة، ولقد رصد جهاز LENOVO TAB M8 في منصة جوجل بلاي بالفعل، حيث يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ومعالج MediaTek MT8768A الذي يتكون من 4 من أنوية Cortex-A53 بسرعة 2.0GHz، و4 من أنوية Cortex-A53 بسرعة 1.5GHz كما يضم كرت شاشة PowerVR GE8320.

أيضاً يأتي جهاز LENOVO TAB M8 بشاشة مميزة بدقة 800 في 1200 بيكسل، وكثافة عرض 240 بيكسل لكل إنش، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 11، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب.

يذكر أن تقرير IDC الأخير أوضح أن شركة لينوفو حققت نمو سنوي في مبيعات الأجهزة اللوحية بنسبة 14.7%، مع مبيعات 2.8 مليون وحدة في عام 2020.

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