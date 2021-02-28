Square شهدت طفرة في شراء العملاء لعملة بيتكوين

دبي - يزن راشد - شهدت منصة Square زيادة في مشتري بيتكوين للمرة الأولى في الشهر الماضي، حسبما صرحت المديرة المالية (أمريتا أهوجا) Amrita Ahuja.

وقالت أهوجا: كان لدينا 3 ملايين شخص يتعاملون بعملة بيتكوين من خلال خدمة Cash App في عام 2020، مع مليون شخص جديد على بيتكوين في شهر يناير 2021.

وجاءت تصريحات أهوجا بعد أيام فقط من إعلان Square عن شرائها المزيد من أكبر عملة مشفرة في العالم نقدًا عبر أموال الميزانية العمومية للشركة المالية.

وتعد خدمة Cash App بمثابة منصة الدفع من نظير إلى نظير من Square، التي تتيح أيضًا للمستخدمين شراء وبيع الأصول، مثل: بيتكوين والأسهم.

وتزامن الارتفاع الكبير في الاهتمام بعملة بيتكوين في شهر يناير بين مستخدمي خدمة Cash App مع استمرار الاتجاه الصعودي للعملة الرقمية الشهر الماضي.

وتم تداول بيتكوين في الأول من شهر يناير بأقل من 30 ألف دولار لكل وحدة، ووصل السعر إلى 40 ألف دولار لأول مرة بعد نحو أسبوع، وذلك بالرغم من تراجع قيمتها خلال النصف الثاني من شهر يناير.

وتجاوزت بيتكوين حاجز 50 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، لكن عمليات البيع الكبيرة أدت إلى انخفاض السعر إلى ما دون 50 ألف دولار.

ومع ذلك، لا تزال عملة بيتكوين مرتفعة بنسبة تزيد عن 70 في المئة حتى الآن وأكثر من 400 في المئة في آخر 12 شهرًا.

وبدأت Square في السماح لجميع مستخدميها تقريبًا بشراء وبيع عملة بيتكوين من خلال خدمة Cash App في شهر يناير 2018.

وجاء دخولها الأولي في سوق العملات المشفرة في الوقت الذي كانت فيه عملة بيتكوين في منتصف موجة الصعود الكبيرة في عام 2017، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 20 ألف دولار في شهر ديسمبر.

وحدث بعد ذلك تراجع كبير خلال عام 2018 فيما أصبح يُعرف باسم شتاء العملات المشفرة، عندما فقدت عملة بيتكوين 80 في المئة من قيمتها.

وبدأت عملة بيتكوين في عام 2020 بارتفاع هائل حيث وصفها عدد من المستثمرين البارزين باعتبارها تحوطًا قويًا من التضخم.

واشترت Square نفسها عملة بيتكوين بقيمة 50 مليون دولار في شهر أكتوبر باستخدام النقد الموجود في ميزانيتها العمومية.

وأعلنت الشركة التي يقودها (جاك دورسي) في وقت سابق من هذا الشهر أنها اشترت عملة بيتكوين إضافية بقيمة 170 مليون دولار.

وتبلغ قيمة كل مشتريات بيتكوين نحو 5 في المئة من حيازات الشركة النقدية، وتمتلك Square الآن 8027 بيتكوين إجمالاً، التي تبلغ قيمتها نحو 360 مليون دولار.

وتوقع دورسي، أحد أشهر مؤيدي بيتكوين، ذات مرة أنها ستصبح في النهاية العملة الموحدة للإنترنت.

وقالت أهوجا: تتماشى بيتكوين مع هدفنا، وهو التمكين الاقتصادي، الذي يعني توفير الوصول إلى الأدوات المالية على نطاق أوسع، بما في ذلك للأشخاص الذين لم يمتلكوها سابقًا، ونعتقد أن بيتكوين هي طريقة يمكنها فعل ذلك في المستقبل.

وكان التداول المتقلب سمة مميزة لعملة بيتكوين، ويشير بعض المتشككين في العملات الرقمية إلى تلك التقلبات الكبيرة على أنها سبب للقلق عندما تستثمر الشركة بعضًا من أموال ميزانيتها العمومية في الأصول الرقمية.

وقالت أهوجا عند السؤال عن التقلبات: الاستثمار الذي قمنا به حتى الآن يمثل 5 في المئة من أموالنا، والأعمال التجارية التي قمنا بربطها بعملة بيتكوين من خلال Cash App تمثل نحو 5 في المئة من إجمالي أرباحنا.

وأضافت: نحن نفكر على المدى الطويل، ونعمل على تقييم هذا الاستثمار بشكل مستمر، وسنكون ديناميكيين، ونستجيب لبيئة السوق، لكن في النهاية هذه الرؤية الطويلة المدى هي ما نستثمر فيه.