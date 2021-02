مايكروسوفت تختبر بث xCloud بدقة 1080 بكسل

دبي - يزن راشد - تضع شركة مايكروسوفت اللمسات الأخيرة على تطبيق بث Xbox Game لأجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز، الذي يتضمن الوصول إلى بث الألعاب من خدمة xCloud التابعة للشركة، والذي لم يتم الإعلان عنه ولم يتم طرحه بعد.

وبعد إطلاقه، يسمح التطبيق لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز ببث الألعاب من منصات Xbox Series S و Xbox Series X ومن xCloud.

ولا يمكنك في الوقت الحالي بث الألعاب من منصات Xbox Series S و Xbox Series X الجديدة إلى أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز، لأن هذا غير مدعوم في تطبيق Xbox Console Companion الحالي.

ويحل التطبيق الجديد هذه المشكلة، ويجلب أيضًا بث xCloud إلى أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز للمرة الأولى.

وقد ألقينا نظرة أولية على xCloud للويب من مايكروسوفت، حيث بدأت الشركة باختبار بث الألعاب من منصة xCloud الخاصة بها من خلال متصفح الويب، وقد تحسن كثيرًا منذ ذلك الحين.

وتعمل ميزة اللعب عن بُعد المخصصة للاتصال بمنصات Xbox بشكل مشابه لكيفية عمل تطبيق Xbox Console Companion الحالي.

ويمكنك تنشيط منصة الألعاب عن بُعد وتسجيل الدخول ولعب الألعاب أينما كنت.

ويوجد الآن دعم كامل للمس، مما يسمح لجهاز Surface أو الأجهزة الأخرى التي تعمل باللمس بلعب ألعاب Xbox دون ذراع التحكم.

ويبدو أيضًا أن مايكروسوفت تستعد لبعض أشكال دعم أداة تحديد الإتجاه أيضًا، وهناك خيار لتمكينها، لكن لا يبدو أنها تعمل بكامل طاقتها بعد.

وبالنظر إلى أن هذا التطبيق ما يزال تطبيقًا تجريبيًا داخليًا، لذلك فإنه غير مكتمل.

ويبدو أن مايكروسوفت تستعد أيضًا للبث بدقة 1080 بكسل لمنصة xCloud، بدلاً من دقة 720 بكسل الموجودة اليوم.

ومن الواضح أن هذا من شأنه تحسين التجربة عبر أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط متى يتم إتاحة هذا التطبيق على نطاق أوسع.