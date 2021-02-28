شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف علي أكثر مشاكل Hangouts شيوعًا وكيفية إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تعمل التكنولوجيا كما ينبغي، فإنها تثري حياتنا ويمكن أن تجعل التعامل مع المهام المرهقة سابقًا أسهل ولكن عندما لا ينجح الأمر، يشعر معظمنا بالإحباط ولا يعرف من أين نبدأ في تحرّي الخلل وإصلاحه، ومن ضمنها تطبيق Google Hangouts لذا قدم موقع digital trends إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا عن التطبيق.

ووفقا لموقع digital trends قال: "بعد أن استخدمناه لبعض الوقت، قمنا بتجميع قائمتنا لأكثر المشكلات شيوعًا مع Google Hangouts وكيفية إصلاحها، سواء كنت تواجه مشكلة في توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو لا يمكنك إجراء مكالمة، يمكنك معرفة كيفية تصحيح هذه المشكلات".

وتعد المراسلة والمكالمات التجربتين الأساسيتين لـ Google Hangouts، ويمكن أن تتفاقم إذا لم تعمل هذه الوظائف بشكل صحيح، لذا هناك بعض الحلول لهذه المشكلة.

لإرسال واستقبال الرسائل

عندما يتعذر عليك إرسال رسالة من Google Hangouts على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يكون الخطأ متعلقًا بمشكلة في الخادم، أثناء إرسال رسالتك، لن تصل إلى المتلقي وسترى دائرة حمراء بعلامة تعجب في المنتصف.

وإذا كانت هذه هي الحالة فسترغب في التحقق من اتصالك بالإنترنت على جهازك ومحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى ويمكنك أيضًا محاولة الاتصال بموقع ويب آخر أولاً لمعرفة ما إذا كان اتصال الإنترنت لديك قويًا.

وإذا تلقيت هذا الخطأ، فقد لا يتم تخزين رسالتك في سجل المحادثة وقد لا تظهر على الأجهزة الأخرى.

وإذا لم تكن جهة الاتصال الخاصة بك متصلة بالإنترنت، فقد لا ترى الرسالة عند تسجيل الدخول.

وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلات، فقد تكون المشكلة متعلقة بخوادم Hangouts الخاصة بـ Google.

وتوصي Google بالانتظار لبضع دقائق، ثم محاولة إرسال الرسالة مرة أخرى.

ويمكنك أيضًا محاولة تسجيل الخروج وإعادة تسجيل الدخول، ويتم ذلك بالنقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة والنقر فوق تسجيل الخروج.

لإجراء واستقبال المكالمات

قبل أن نبدأ في إجراء مكالمات واستقبالها في Hangouts ، إليك بعض المعلومات الأساسية المفيدة عن الخدمة: قالت Google إن هناك مواقف لن يتمكن فيها شخص ما من إجراء مكالمات أو استقبالها عبر ما يشير إليه باسم Hangouts الكلاسيكي، وبالتحديد لن يتمكن المستخدمون الذين لديهم حسابات Google Voice for G Suite المقدمة من مدرستهم أو مكان العمل من الوصول إلى ميزات الاتصال عبر Hangouts الكلاسيكي، بدلاً من ذلك من المتوقع أن يتلقوا مكالمات عبر Google Voice.

وصرحت Google أيضًا أن ميزة المكالمات الهاتفية حاليًا في Hangouts الكلاسيكي "سيتم إيقاف تشغيلها في أوائل عام 2021"، وأنه إذا رغب العملاء الأمريكيون في إجراء مكالمات بعد إيقاف تشغيل الميزة في عام 2021 فيمكنهم الاستمرار في القيام بذلك عن طريق الترقية إلى Google Voice.

وفي غضون ذلك لا يزال بإمكان أولئك الذين لا يريدون التبديل إلى Google Voice أو العملاء من خارج الولايات المتحدة استخدام ميزة الاتصال في Hangouts "حتى أوائل عام 2021".

وإذا لم تنطبق المواقف المذكورة، وما زلت تواجه مشكلة في إجراء واستقبال المكالمات عبر Hangouts، فإليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

- تتطلب المكالمات الدولية إدخال رمز البلد الصحيح.

- قد يؤدي نسخ رقم الهاتف ولصقه إلى التنسيق غير الصحيح لهذا الرقم. حاول كتابة الرقم بدلاً من ذلك.

- تحقق من أذونات المتصفح الذي اخترته عندما يتعلق الأمر بالسماح لـ Hangouts بالوصول إلى الميكروفون الخاص بك.

إذا كنت تستخدم Google Voice، فتأكد من أن لديك حساب Google Voice ورقم هاتف، وتأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لتسجيل الدخول إلى حساب Hangouts الخاص بك هو نفسه المستخدم لحساب Google Voice الخاص بك.

خطأ شائع آخر على Google Hangouts هو الخطأ "محاولة إعادة الاتصال"، الخطأ يعني أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحاول الاتصال بالخادم ولكن لا يمكنه ذلك.

إذا تلقيت هذا الخطأ، فمن المحتمل أن تكون مشكلة في الاتصال بالإنترنت من جانبك، لن تتلقى رسائلك إلا بعد إعادة الاتصال بـ Google Hangouts.

كحل توصي Google بالتحقق من اتصالك بالإنترنت، اتبع الروتين المعتاد المتمثل في تجربة موقع ويب آخر، وإيقاف تشغيل Wi-Fi ثم إعادة تشغيله مرة أخرى والتحقق من اتصال جهاز التوجيه الخاص بك.

الاحتمال الآخر هو أن مسئول تكنولوجيا المعلومات لديك قد يحد من شبكتك لحظر نطاقات Google.