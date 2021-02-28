شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق أول قمر صناعى لمراقبة المناخ فى القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت روسيا اليوم الأحد، القمر الصناعى (ارتيكا-م) على متن صاروخ "سويوز -2.1 ب"، من مطار بايكونور الفضائى، وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية أن القمر (ارتيكا-م)، يعد أول جهاز فضائى روسى مخصص لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالى، ويبلغ وزنه 2.2 طن ويمكنه العمل لفترة تبلغ 7 سنوات.