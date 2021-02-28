شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق أول قمر صناعى لمراقبة المناخ فى القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت روسيا اليوم الأحد، القمر الصناعى (ارتيكا-م) على متن صاروخ "سويوز -2.1 ب"، من مطار بايكونور الفضائى، وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية أن القمر (ارتيكا-م)، يعد أول جهاز فضائى روسى مخصص لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالى، ويبلغ وزنه 2.2 طن ويمكنه العمل لفترة تبلغ 7 سنوات.
وأشارت إلى أنه تم تركيب مجمع الأجهزة الجيوفيزيائية (GGAK-VE) على (ارتيكا-م) لرصد والتنبؤ بنشاط التوهج الشمسي وحالة الإشعاع في الفضاء القريب من الأرض، كذلك تم تركيب معدات لإعادة بث معلومات وإشارات الأرصاد الجوية من مواقع منظومة البحث والإنقاذ الدولية في الفضاء (كوسباس-سارسات).