شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضع اللمسات الأخيرة علي تطبيق Xbox Game.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم "مايكروسوفت" بوضع اللمسات الأخيرة على تطبيق Xbox Game Streaming لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، والذي يتضمن الوصول إلى بث الألعاب من خدمة xCloud التابعة للشركة.

وقال موقع the verege "لقد تمكنا من الوصول إلى أحدث إصدار من تطبيق Xbox Game Streaming لنظام التشغيل Windows، وهو تطبيق غير معلن عنه ولم يتم طرحه، بمجرد إصداره سيسمح التطبيق لمستخدمي Windows ببث الألعاب من وحدات تحكم Xbox Series S / X الخاصة بهم ومن xCloud.

وحاليًا لا يمكنك وضع الألعاب من وحدات تحكم Xbox الجديدة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows، لأن هذا غير مدعوم في تطبيق Xbox Console Companion الحالي. لكن سيحل هذا التطبيق الجديد ذلك كما سيجلب تدفق xCloud إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows لأول مرة.

وأضاف الموقع "ألقينا نظرة أولاً على تطبيق xCloud لنظام التشغيل Windows العام الماضي، وقد تحسن كثيرًا منذ ذلك الحين".

تعمل ميزة اللعب عن بُعد لـ Xbox، للاتصال بوحدات تحكم Xbox، بشكل مشابه لكيفية عمل رفيق وحدة التحكم الحالي. يمكنك تنشيط وحدة تحكم Xbox عن بُعد وتسجيل الدخول ولعب الألعاب أينما كنت.

ويوجد الآن دعم كامل للمس مما يسمح لجهاز Surface أو الأجهزة الأخرى التي تعمل باللمس بلعب ألعاب Xbox بدون وحدة تحكم.

ويبدو أيضًا أن Microsoft تستعد لبعض أشكال دعم "الجيروسكوب" أيضًا، هناك خيار لتمكين ذلك ولكن لا يبدو أنه يعمل بكامل طاقته بعد، فهو تطبيق تجريبي داخلي لذلك لا يزال غير مكتمل.

ويبدو أن Microsoft تستعد أيضًا لتدفقات 1080p لـ xCloud ، بدلاً من 720p، فمن الواضح أن هذا من شأنه تحسين التجربة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، قبل دقة أعلى بمجرد قيام Microsoft بترقية خوادم xCloud الخاصة بها لتشمل أجهزة Xbox Series X.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط متى سيتم إتاحة هذا التطبيق على نطاق أوسع، ويشاع أن Microsoft تخطط لحدث "ما هو جديد للألعاب" للشهر المقبل، لذلك من الممكن أن نسمع الكثير عن خطط الشركة xCloud للويب وiOS أيضًا قريبًا.