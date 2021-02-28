تكنولوجيا: HONOR تستعد لإطلاق هاتف HONOR MAGIC القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Honor تستعد لإطلاق هاتف Honor Magic الذي ينافس خلال الفترة القادمة في سوق الهواتف القابلة للطي.

تستعد شركة Honor لإعادة إحياء إصدارات الشركة كعلامة مستقلة عن هواوي خلال الفترة القادمة، وذلك عبر تطوير هاتف Honor Magic القابل للطي.

يدعم إستقلال Honor عن شركة هواوي تخطي Honor عقبة الحظر الذي فرض على هواوي، حيث يتيح إستقلال العلامة التجارية الحصول على تكوينات وخدمات كلاً من TSMC و Qualcomm و Google وغيرها من الشركات.

ولقد قدمت Honor مؤخراً هواتف Honor V40 التي إعتمدت على تكوينات هواوي، إلا أن الإصدارات القادمة من الشركة تأتي بشكل مستقل تماماً عن العملاق الصيني، على أن تكون سلسلة Honor Magic هي البداية الجديدة للشركة في مجال تطوير الهواتف الذكية.

كما جاءت تسريبات أخرى عبر Digital Chat Station لتؤكد على أن Honor تخطط أيضاً لإطلاق عدد من الإصدارات المتوسطة ومنخفضة التكلفة من الهواتف الذكية قريباً، ومن المتوقع أن تكون هواتف Honor 11 و Honor 11X من بين إصدارات الشركة الأولى، بينما يأتي هاتف Honor 10A في فئة الهواتف منخفضة التكلفة.

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