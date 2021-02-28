شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكننى استعادة حساب Gmail إذا فقدت كلمة المرور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنه أمر مزعج للغاية إذا فقدت كلمة مرور حساب Gmail الخاص بك، فلا تتذكر عنوان البريد الإلكترونى أو تم اختراق حسابك، ولا يمكنك تسجيل الدخول، ولكن هناك طرقًا لاسترداد حساب Gmail الخاص بك عن طريق توفير رقم هاتفك المحمول المسجل أو عنوان بريدك الإلكترونى أو عن طريق الإجابة على أسئلة الأمان.

وفى حالة نسيان عنوان بريدك الإلكتروني، يتعين عليك الانتقال إلى صفحة "العثور على بريدى الإلكتروني" أو Find My Email فى جوجل واتباع التعليمات، وإذا كنت لا تتذكر كلمة مرورك، فانتقل إلى صفحة "استرداد الحساب" فى جوجل، وأجب عن بعض أسئلة الأمان بشكل صحيح، وعند التأكيد الناجح للإجابات، يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

أما إذا تم اختراق حسابك، فانتقل إلى صفحة استرداد حساب جوجل، واتبع التعليمات، وأجب عن أسئلة الأمان بشكل صحيح.

كيف أتصل بمسؤول Gmail؟

اتبع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى وحدة تحكم المشرف فى جوجل باستخدام حساب المسؤول الخاص بك وليس الحساب الحالى الذي ينتهي بـ gmail.com

-فى أعلى اليسار، انقر على علامة الاستفهام "؟"

-في نافذة التعليمات، انقر فوق الخيار "الاتصال بالدعم"

-ستكون خيارات الدعم: الهاتف أو الدردشة أو البريد الإلكتروني

هل يمكننى الحصول على عنوانى بريد إلكترونى فى Gmail؟

يُسمح لك بالحصول على حسابات Gmail متعددة ويمكنك تسجيل الدخول إليها فى نفس الوقت.

كيف أفصل حسابات البريد الإلكترونى فى Gmail؟ فيما يلى الخطوات:

-على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر، قم بتسجيل الدخول إلى Gmail الخاص بك

-انقر على خيار "الإعدادات" الموجود فى أعلى اليمين

-بجانب نوع البريد الوارد، حدد عدة صناديق بريد واردة

-لتغيير إعدادات البريد الوارد المتعددة، انقر فوق الخيار "تخصيص"

-الآن، أدخل معايير البحث التى ترغب فى إضافتها لكل قسم

-ضمن "اسم القسم"، أدخل اسمًا للقسم

كيف أقوم بمزامنة Gmail؟

-افتح تطبيق Gmail

-على اليسار، انقر على خيار "القائمة" وانتقل بعد ذلك إلى "الإعدادات"

-الآن، اضغط على حسابك

-تأكد من تحديد المربع بجوار "مزامنة Gmail" أو تحديده

كيف أجعل بريدى الإلكترونى فى جوجل خاصًا؟

الخطوات التى يمكنك اتباعها:

-تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك

-على اليسار، انقر على الخيار "معلومات شخصية"

-ضمن الخيار "اختيار ما يراه الآخرون"، انقر على "الانتقال إلى نبذة عني"

علاوة على ذلك، يمكنك اختيار من يرى معلوماتك حاليًا واختيار أى شخص: "لجعل المعلومات خاصة، انقر فوق أنت فقط" أو "لإظهار المعلومات لأى شخص، انقر فوق أى شخص"