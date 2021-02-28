شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إيقاف تشغيل جميع الإشعارات على جهاز أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج في بعض الأحيان فقط إلى ضبط كل شيء والتخلص من الإزعاج الرقمى لهاتفك، ومع ذلك، قد يكون ذلك صعبًا عندما تكون معتادًا على تلقي الإشعارات طوال اليوم، ولا يوجد مفتاح "إيقاف" سهل يمكنك به تعطيل الإشعارات، ولكن ليس من الصعب تعطيل هذه الإشعارات على هاتفك الأيفون والذى نقدم لك طريقة التعامل معه، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

وهناك عدة طرق مختلفة لإيقاف تشغيل الإشعارات أو تقييدها على أيفون، وأسهل طريقة لكتم صوت الإشعارات هي وضع جهازك في وضع "عدم الإزعاج".

وسيؤدي هذا إلى كتم صوت جميع الإشعارات الواردة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، وستستمر في تلقي الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني، ولكن سيتم تخزينها بهدوء في مركز الإشعارات الخاص بك.

1. افتح "مركز التحكم" واضغط على الأيقونة التي تشبه الهلال، سيؤدي هذا إلى تشغيل "عدم الإزعاج" حتى تضغط عليه مرة أخرى.

ويمكنك فتح مركز التحكم على iPhone X أو إصدار أحدث من خلال التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وفي الطراز القديم، اسحب لأعلى من أسفل منتصف الشاشة.

2. إذا ضغطت مع الاستمرار بإصبعك على الرمز، يمكنك تشغيل "عدم الإزعاج" مؤقتًا.

3. يمكنك أيضًا الضغط على "جدولة" في أسفل هذه القائمة لإعداد جدول زمني متكرر لوضع "عدم الإزعاج"، يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت تريد كتم صوت الإشعارات في وقت معين كل يوم.

أما عن أفضل طريقة لإدارة إشعارات أيفون على المدى الطويل، فهي تخصيص التطبيقات التي ترسل الإشعارات.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الإشعارات".

2. ستظهر لك جميع تطبيقاتك، ابحث عن التطبيق الذي تريد تعطيل الإشعارات له واضغط فوقه.

3. لإيقاف تشغيل جميع إشعارات هذا التطبيق، اضغط على مفتاح التبديل "السماح بالإشعارات" أعلى الصفحة، ويمكنك أيضًا استخدام الخيارات أدناه لتعديل كيفية تلقي الإشعارات، على سبيل المثال، يمكنك إيقاف تشغيل الأصوات فقط.