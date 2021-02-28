شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف سبب حاجة مستخدمى وسائل التواصل لـ"اللايك" و"الشير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، عن أن المستخدمين الذين يتوقون إلى الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لديهم أنماط تفكير مشابهة بشكل أساسي لأنماط فئران المختبر التي تبحث عن الطعام، حيث وجد باحثون من الولايات المتحدة وأوروبا أن الجهود المبذولة لتعظيم عدد "الإعجابات" تتبع نمط ما يسمى "التعلم بالمكافأة"، وهو الموجود أيضًا في الحيوانات التي تسعى للحصول على مكافآت غذائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدر الخبراء، أن منصات مثل فيس بوك وتوتير وانستجرام استحوذت على اهتمام أكثر من أربعة مليارات شخص لعدة ساعات كل يوم في العام الماضي.

بينما شبّه البعض التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بالإدمان، ظل من غير الواضح سبب دفع البعض للانخراط بقلق شديد مع مثل هذه المنصات عبر الإنترنت.

قال الباحثون، إن النتائج الجديدة قد تساعد الخبراء في اكتشاف طرق جديدة لمعالجة مشكلة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

قال الباحث وعالم النفس ديفيد أموديو من جامعة نيويورك: "تثبت هذه النتائج أن مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي تتبع المبادئ الأساسية المشتركة بين الأنواع لتعلم المكافأة".

وتابع الباحث: "قد تساعدنا هذه النتائج في فهم سبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية لكثير من الناس".

وأضاف الباحث، أن الدراسة قد تقدم أدلة من بحث حول التعلم بالمكافأة والإدمان، لكيفية معالجة الانخراط المزعج عبر الإنترنت".

حلل البروفيسور أماديو وزملاؤه في دراستهم أكثر من مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من حوالي 4000 مستخدم على انستجرام ومنصات أخرى.

وجد الباحثون، أن الأشخاص يميلون إلى المباعدة بين منشوراتهم بطريقة تزيد من متوسط عدد الإعجابات التي يتلقونها.

يميل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى النشر بشكل أكثر تكرارًا استجابةً لارتفاع معدل الإعجابات، وأقل تكرارًا عندما يتلقون عددًا أقل من الإعجابات.

كشفت النماذج الحسابية، أن هذا النمط المرتبط بالإعجابات لنشر المطابقات يسمى "التعلم بالمكافأة"، وهو مفهوم من علم النفس يقترح أن السلوكيات يمكن أن تكون مدفوعة وتعزز بوعد المكافآت.

وقارن الباحثون سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسعون إلى زيادة "الإعجابات" لديهم إلى الحد الأقصى مع الفئران التي تسعى إلى زيادة مكافآتها الغذائية في إعداد تجريبي يُعرف باسم "سكينر بوكس".

وهذا اختبار شائع الاستخدام حيث يتم وضع الحيوانات في حجرة ويمكن مكافأتها بمكافآت عند قيامها بعمل معين مثل الضغط على رافعة معينة على سبيل المثال للوصول إلى الطعام.