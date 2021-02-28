شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف سبب حاجة مستخدمى وسائل التواصل لـ"اللايك" و"الشير" والان مع تفاصيل الخبر
قال الباحثون، إن النتائج الجديدة قد تساعد الخبراء في اكتشاف طرق جديدة لمعالجة مشكلة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
قال الباحث وعالم النفس ديفيد أموديو من جامعة نيويورك: "تثبت هذه النتائج أن مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي تتبع المبادئ الأساسية المشتركة بين الأنواع لتعلم المكافأة".
وتابع الباحث: "قد تساعدنا هذه النتائج في فهم سبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية لكثير من الناس".
وأضاف الباحث، أن الدراسة قد تقدم أدلة من بحث حول التعلم بالمكافأة والإدمان، لكيفية معالجة الانخراط المزعج عبر الإنترنت".
حلل البروفيسور أماديو وزملاؤه في دراستهم أكثر من مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من حوالي 4000 مستخدم على انستجرام ومنصات أخرى.
وجد الباحثون، أن الأشخاص يميلون إلى المباعدة بين منشوراتهم بطريقة تزيد من متوسط عدد الإعجابات التي يتلقونها.
يميل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى النشر بشكل أكثر تكرارًا استجابةً لارتفاع معدل الإعجابات، وأقل تكرارًا عندما يتلقون عددًا أقل من الإعجابات.
كشفت النماذج الحسابية، أن هذا النمط المرتبط بالإعجابات لنشر المطابقات يسمى "التعلم بالمكافأة"، وهو مفهوم من علم النفس يقترح أن السلوكيات يمكن أن تكون مدفوعة وتعزز بوعد المكافآت.
وقارن الباحثون سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسعون إلى زيادة "الإعجابات" لديهم إلى الحد الأقصى مع الفئران التي تسعى إلى زيادة مكافآتها الغذائية في إعداد تجريبي يُعرف باسم "سكينر بوكس".
وهذا اختبار شائع الاستخدام حيث يتم وضع الحيوانات في حجرة ويمكن مكافأتها بمكافآت عند قيامها بعمل معين مثل الضغط على رافعة معينة على سبيل المثال للوصول إلى الطعام.