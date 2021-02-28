شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ميزات جديدة تجعل استخدام هواتف "أيفون" مختلف تماما عن "الأندرويد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الجدل حول هواتف أيفون مقابل هواتف أندرويد لا ينتهي أبدًا، إذ يجادل البعض أن هواتف أندرويد تميل إلى الحصول على مميزات جديدة أسرع من أجهزة أيفون، وتكلفتها أقل بالنسبة لنوع الأجهزة التي تحصل عليها، وبشكل عام، ساعد أندرويد الهواتف الذكية في الوصول إلى الجماهير.

لكن بالنسبة لشركة أبل، فقد تغير جهاز أيفون مع تحديثات برامج iOS 14 (وما فوق) الجديدة، وبصرف النظر عن الميزات الرائعة ، كان التركيز الأساسي لشركة أبل هو التقدم من أجل خصوصية المستخدمين وتوفير الوضوح لهم فيما يتعلق بكيفية استخدام شركات الإنترنت لبياناتهم، وهذا شيء لم يفكر فيه أندرويد بعد.

وأيضًا، أصبحت معظم هواتف أندرويد مركزًا لعرض الإعلانات المنبثقة واقتراحات التطبيقات الجديدة، وفيما يلى نعرض 6 ميزات جديدة تجعل استخدام أيفون مختلفًا عن هواتف أندرويد الذكية كما يلى:

- يجب على تطبيقات أيفون الكشف عن البيانات التي يتم جمعها

بداية من يناير 2021 ، يتعين على جميع تطبيقات أيفون الكشف عن ممارسات الخصوصية والبيانات التي تجمعها، وبينما يطلب تطبيق أندرويد أيضًا الحصول على أذونات ويكشف عن تفاصيل الخصوصية، فإن ما لا يخبرك به هو ما إذا كان التطبيق ينشئ ملفك الشخصي الرقمي للإعلانات أم لا عن طريق ربط بياناتك الشخصية به، وقد بدأت أبل في تقديم هذه المعلومات مع تحديث جديد لمتجر التطبيقات، حيث تجبر أبل جميع تطبيقات أيفون على الكشف بوضوح عن البيانات التي يتم جمعها وما إذا كانت مرتبطة بك أم لا.

- يمكن العثور على التطبيقات ذات الصلة في الغالب على متجر التطبيقات

من الشائع جدًا رؤية تطبيقات مستنسخة على أندرويد أو ببساطة "تطبيقات clickbait" - التي تدعي القيام بشيء ما وتقوم بشيء آخر، لكن على أيفون ، جعلت أبل من الإلزامي أن يقوم التطبيق بإبلاغ المستخدمين بدقة حول ما يدور حوله والتجربة الأساسية قبل جذب المستخدمين لتنزيله، وسيساعد هذا المستخدمين على الابتعاد عن النقرات الخاطئة وتنزيل التطبيقات غير المفيدة.

- يمكنك منع التطبيقات من التعرف على أنشطتك عبر الإنترنت على أيفون

ستطرح أبل ميزة خصوصية رئيسية في iOS 14.5، حيث ستتطلب سياسة الخصوصية الجديدة من أبل من المطورين طلب الإذن قبل أن يتمكنوا من تتبع المستخدمين لتقديم إعلانات مخصصة، وهذا يعني أن تطبيقًا معينًا لا يمكنه تتبع أنشطتك عبر الإنترنت عبر التطبيقات والمواقع الأخرى لتقديم إعلانات لك بناءً على ما تبحث عنه.

- معرفة ما إذا كان التطبيق قد فتح الميكروفون أو الكاميرا سرًا

في اللحظة التي يصل فيها أي تطبيق iOS إلى الميكروفون أو الكاميرا ، ينبهك أيفون بنقطة إعلام صفراء أو خضراء أعلى لشاشة، حيث يتم ذلك لمنع تطبيقات التجسس من تسجيل تحركاتك سرا.

- معرفة ما إذا كانت هناك أي برامج ضارة تحاول نسخ ولصق كلمات المرور الخاصة بك

يتيح لك أيفون على الفور معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات قد تمكن من الوصول إلى الحافظة الخاصة بك أم لا، فعلى سبيل المثال ، يميل معظم الأشخاص إلى نسخ كلمات المرور أو معرف الحساب على هواتفهم، لذلك ، تميل البرامج الضارة وبرامج التجسس إلى الوصول سرًا إلى الحافظة الخاصة بك لسرقتها، وتُعلم أبل على الفور ما إذا كان بعض التطبيقات قد وصل إلى الحافظة سرًا.

- يمكنك تشغيل تطبيقات iOS من خلال توفير الحد الأدنى من أذونات الوصول

تضمن أبل من خلال سياسات المطورين الخاصة بها أنه يتم أخذ الأذونات الضرورية للغاية لتشغيل التطبيق فقط، وعلى الرغم من أن أندرويد أصبح صارمًا أيضًا ، إلا أنه ليس من غير المألوف رؤية تطبيقات عشوائية تطلب أذونات دفتر جهات الاتصال للعمل.