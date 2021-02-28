شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم "جيم ستوب" تثير ضجة وتصعد بنسبة 151% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أغلقت شركة GameStop Corp هبوطيًا بنسبة 6% مع تعثر اندفاع مبكر لكن السهم أنهى الأسبوع بارتفاع بنسبة 151% في موجة متجددة تركت المحللين في حيرة.

وأغلقت أسهم بائع التجزئة لألعاب الفيديو عند 101.74 دولارًا بعد أن تراجعت عن أعلى مستوى في الجلسة عند 142.90 دولارًا. جاء الارتفاع الأسبوعي الصاروخي على الرغم من عمليات البيع الأوسع في السوق التي أدت إلى انخفاض مؤشر S&P 500 SPX، بنسبة 2.5% خلال نفس الوقت وفقا لما نقلته رويترز.

قال إريك ديتون الرئيس والمدير الإداري في The Wealth Alliance في نيويورك: "قد تكون قادرًا على جني بعض الأموال من التداول السريع وقد يكون ذلك كثيرًا من المال، ولكن في النهايةإنها نظرية الأحمق الأكبر". تشير النظرية إلى شراء الأسهم التي تم المبالغة في قيمتها، وتوقع أن يشتريها "أحمق أكبر" لاحقًا بسعر أعلى.

استبعد المحللون في الغالب ضغوطًا قصيرة مثل تلك التي غذت صعود GameStop في يناير، عندما قام المستثمرون الأفراد باستخدام Robinhood والتطبيقات الأخرى بمعاقبة صناديق التحوط التي راهنت ضد السهم، مما أجبرهم على التراجع عن المراكز القصيرة. أخذ العديد من مشتري GameStop إشاراتهم من منتديات الاستثمار عبر الإنترنت على Reddit وأماكن أخرى.

وشكلت الفائدة على المكشوف 28.4% من التعويم يوم الخميس الماضي، مقارنة مع ذروة بلغت 142% في أوائل يناير وفقًا لشركة S3 Partners.

يشير نشاط سوق الخيارات في GameStop، الذي عاد إلى أعلى القائمة في جنون تداول التجزئة الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى أن المستثمرين كانوا يراهنون على ارتفاع الأسعار أو ارتفاع التقلبات أو كليهما.

أظهرت بيانات Refinitiv أن مستثمري التجزئة يشترون خيارات الشراء خارج نطاق المال ، والتي لديها أسعار تعاقدية للشراء أعلى بكثير من سعر السهم الحالي.

تم تعيين العديد من عقود الخيارات هذه على الانتهاء يوم الجمعة ، مما يعني مكاسب جيدة لأولئك الذين يراهنون على زيادة أخرى في سعر سهم GameStop.

وأظهرت البيانات أن خيارات الاتصال، المربحة لأصحاب الأسهم إذا وصلت أسهم GameStop إلى 200 دولار و 800 دولار هذا الأسبوع، تم تداولها بكثافة بشكل خاص. تم تداول سهم GameStop هذا الأسبوع عند 184.54 دولارًا أمريكيًا يوم الخميس، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى خلال اليوم عند 483 دولارًا والذي سجله في يناير.

قال ديفيد ترينر، الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث الاستثمار New Constructs: "يتطلع الممثلون إلى الاستفادة من كل ما في وسعهم لتعظيم تأثيرهم والتوقيت مهم". "ستساهم انتهاء صلاحية الخيارات في استراتيجيتهم حول كيفية دفع السهم قدر الإمكان وزيادة أرباحهم."

كانت الروبوتات على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية تضخم GameStop وغيرها من "أسهم meme" ، على الرغم من أن مدى تأثيرها على الأسعار لم يكن واضحًا، وفقًا لتحليل أجرته شركة PiiQ Media للأمن السيبراني ومقرها ماساتشوستس.

علقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة الماضية التداول في 15 شركة بسبب "التداول المشكوك فيه ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي"، لم يكن بينهم GameStop.

كانت الشركات الـ15 إضافة إلى ستة أسهم أوقفتها مؤخرًا بسبب نشاط مشبوه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت Robinhood إنها تلقت استفسارات من المنظمين بشأن قيود التداول المؤقتة التي فرضتها خلال موجة صعود هائلة في الأسهم المختصرة في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت منتجات Reddit المفضلة الأخرى أيضًا يوم الجمعة الماضية، حيث انخفض مشغل السينما AMC Entertainment بنسبة 3.4%، وتراجع صانع سماعات الرأس Koss بنسبة 22.4%، وانخفض سهم شركة Sundial Growers للماريجوانا بنسبة 2.9%.