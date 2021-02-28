شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Square Enix تطلق لعبتين جديدتين للموبايل مشتقتين من Final Fantasy VII والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يطلق مطور الألعاب اليابانى Square Enix لعبتين جديدتين للهاتف المحمول مشتقتان من لعبة Final Fantasy VII، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أكدت شركة أكدت Square Enix أن The First Soldier سيصدر فى عام 2021، ومع ذلك، سيتعين على اللاعبين الانتظار حتى عام 2022 لتجربة اللعبة الأخرى.

وستتوفر كلتا اللعبتين على منصات Android و iOS مجانًا مع عمليات شراء إضافية داخل التطبيق، وعلى الرغم من أن المعلومات حول كلا العنوانين نادرة جدًا، إلا أننا نعرف من خلال ملاحظة المطور أن Final Fantasy VII: Ever Crisis ستكون لعبة فردية تعتمد على الفصل والتى ستغطى الجدول الزمنى لـ Final Fantasy VII بالكامل.

وبصرف النظر عن هذا، أكدت Square Enix أيضًا إعادة إصدار Final Fantasy VII لجهاز PlayStation 5 أثناء البث المباشر الرقمى لـ Sony PlayStation's State of Play وعرض المطورون أيضًا حلقة جديدة من اللعبة أثناء البث.