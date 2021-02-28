شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيراريا" تعود لتطوير ألعابها عبر خدمة ألعاب جوجل Stadia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أندرو سبينكس أحد مؤسسي Terraria وهي لعبة فيديو من نوع المغامرات، أن الألعاب سيجري تطويرها عبر الخدمة السحابية من جوجل Stadia، بعد أيام من تأكيده أن مطور اللعبة ب Re-Logic سيلغي منفذ Google Stadia وفقا لموقع the Verege.

وتيراريا هي لعبة فيديو من نوع مغامرات، من تطوير Re-logic، صدرت في 16 مايو2011 على مايكروسوفت ثم صدرت من بعدها على معظم الأجهزة. حصدت اللعبة مبيعات عالية و تقييمات مرتفعة و إزدادت شعبيتها، فباعت أكثر من 30 مليون نسخة في بدايتها.

وقالت Re-Logic في منشور حديث لمنتدى Terraria:"كما لاحظت، كان لدينا الكثير من المشكلات لبدء العام بسبب إغلاق حساب Google بالكامل لشركة Redigit في أوائل شهر يناير".

وأضافت: "بعد شهر من الضغط (وبدعم هائل من معجبينا) تواصلت Google أخيرًا وتمكنت من توفير قدر كبير من الشفافية حول الموقف واستعادة الوصول إلى جميع حساباتنا."

وكان Spinks قد اطلق سلسلة من التغريدات التي أعربت عن إحباطه لأنه مُنع من حساباته على Google لأسابيع ، والتي تضمنت فقدان الوصول إلى حساب Gmail و Google Play الخاص به.

ولم تعلن Re-Logic بعد عن موعد إطلاق Terraria على Google Stadia، ولكن عودة اللعبة إلى التطوير تعد أخبارًا جيدة لمحبي خدمة الألعاب السحابية من Google.