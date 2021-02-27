شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعقد آبل مؤتمرًا في شهر مارس المقبل؟ كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأسبوع الماضي، انتشرت بعض الشائعات مفادها أن يوم 16 مارس القادم هو موعد حدث شركة آبل الأول في هذا العام، ولكن نشر (مارك جورمان) الكاتب في موقع بلومبيرج تغريدة يوضح فيها أن آبل لن تعقد حدثًا في هذا التاريخ، ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد إمكانية إقامة آبل لحدث في شهر مارس القادم، حيث أكد فقط أن الحدث لن يُعقد في هذا التاريخ بالتحديد.

ولكن، هل عقدت شركة آبل حدثًا في شهر مارس من قبل؟

من المعروف أن شركة آبل تقيم أحداثها للكشف عن المنتجات أو إصدارات أنظمة التشغيل الجديدة في مواعيد ثابتة على مدار العام، مثل: مؤتمر المطورين WWDC في شهر يونيو، وحدث شركة آبل السنوي للكشف عن الطراز الجديدة من هواتف آيفون في شهر أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، في معظم السنوات السابقة، كانت شركة آبل تعقد أيضًا حدث ثانٍ في الخريف نفسه يركز على حواسيب ماك بالتحديد، على سبيل المثال: عقدت شركة آبل في عام 2020 ثلاثة أحداث للكشف أو الإعلان عن المنتجات خلال ثلاثة شهور فقط، وهي: سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ولكن بالنسبة لحدث شهر مارس – الربيع – فمن الصعب التنبؤ به، ففي عام 2020 لم تعقد الشركة أي حدث في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنها أعلنت عن طرز جديدة من أجهزتها عبر بيانات صحفية فقط في شهري مارس وأبريل على التوالي.

بينما في عام 2019 عقدت شركة آبل حدثًا خلال فصل الربيع خصصته بالكامل لقطاع الخدمات، بينما في مارس 2018 عقدت حدثًا كشفت فيه عن جهاز لوحي جديد يُركز على التعليم.

ومن ثم نجد انه إذا كانت الشركة في طريقها لعقد حدث في شهر مارس 2021 فإننا نتوقع أن يكون حدثًا افتراضيًا بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا. حيث يراهن الكثيرون أن إقامة الأحداث الافتراضية عبر الإنترنت أسهل بكثير مقارنةً بالأحداث التي تُقام في مواقع محددة، مما يضفي مزيدًا من المصداقية على أن شركة آبل ربما تعقد حدثها في شهر مارس القادم، للكشف عن بعض أجهزتها الجديدة أو تحديثات للطرز الحالية.

إليك أهم الأجهزة التي من المتوقع عن تعلن عنها آبل خلال حدث مارس القادم:

1- إصدارات جديدة من حواسيب iPad Pro و iPad mini:

2- طراز جديد من هاتف iPhone SE

3- طرز جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية

4- ملحق AirTags