تكنولوجيا: ابل تدعم سلسلة IPHONE 13 القادمة بشريحة مودم Snapdragon X60 من كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر مؤخراً عن خطط ابل لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بشريحة مودم كوالكوم Snapdragon X60 التي تدعم هواتف IPHONE 13 بميزة الإتصال بشبكات 5G.

تقدم شركة كوالكوم شريحة مودم Snapdragon X60 بأحدث تقنية تصنيع بدقة 5 نانومتر، وهي ترقية عن شريحة مودم Snapdragon X55 التي استخدمت من ابل في سلسلة iPhone 12 والتي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر.

وتتميز شريحة مودم Snapdragon X60 بحجم أصغر من الإصدار السابق، كما أن شريحة Snapdragon X60 تدعم إستهلاك أقل للطاقة، لذا ستدعم إستمرار شحن البطارية في iPhone 13 لوقت أطول.

أيضاً من المقرر أن تدعم شريحة مودم Snapdragon X60 سلسلة هواتف iPhone 13 في الإتصال بشبكات mmWave وSub-6Ghz، كما ستدعم ميزة الإتصال السريع بشبكات 5G مع خفض تأخر الإستجابة، كما ترتقي شريحة المودم بآداء تقنية 5G لمستوى جديد.

يذكر أن سلسلة iPhone 12 الحالية لا تدعم شبكات mmWave خارج سوق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتاح تقنية mmWave مع إطلاق سلسلة iPhone 13 في عدد أكبر من الأسواق خلال الفترة القادمة.

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