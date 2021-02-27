تكنولوجيا: تقرير يكشف عن دعم نظارة ابل الذكية لميزة إدراك موقع الصوتيات والتنظيف الذاتي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن براءات إختراع جديدة في نظارة ابل الذكية المرتقبة، حيث تستهدف براءة الإختراع الأولى إدراك موقع الصوتيات، بينما تعمل براءة الإختراع الثانية على التنظيف التلقائي للنظارة الذكية.

تستمر شركة ابل في تطوير إصدارها الأول من النظارات الذكية، والتي تتضمن الكثير من التقنيات وبراءات الإختراع، ومن بين براءات الإختراع التي كُشِف عنها مؤخراً في تقنية تعمل على إداراك موقع الصوتيات، وذلك عن طريق ميكروفون مثبت.

ولقد أوضحت براءة الإختراع أن نظارة Apple Glass تضم ميكروفونات في الجزء الأمامي الخاص بالرأس، كما تتضمن التقنية مستشعرات تعمل عى تحديد مصدر وإتجاه الصوتيات ومن ثم نقل مصدر الصوتيات إلى الشاشة المثبتة على الرأس.

من جانب أخر لا تكشف براءة الإختراع عن الهدف أو الوظيفة التي طورت لها تقنية تحديد وإدراك موقع الصوتيات، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه التقنية ستدعم جهاز التعقب Apple Tag.

أيضاً تستهدف براءة الإختراع الثانية دعم المستخدم بميزة التنظيف التلقائي، حيث سيعمل الجهاز على إنتاج إهتزازات لإزالة الغبار عن سطح العدسات في النظارة وأيضاً العرض، لتفادي تأثير الأتربة على العرض.

يذكر أن بعض التقارير تشير إلى أن ابل تتجه للتركيز على تصميم النظارة بحجم أصغر، مع تحسين عمر البطارية، كما تشير بعض التسريبات إلى أن ابل تطور عدسات النظارة للتكيف مع الإضاءة المحيطة.

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