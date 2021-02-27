تكنولوجيا: شبكة تويتر الإجتماعية تستعد لدعم المستخدمين بميزة حظر الحسابات المسيئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شبكة تويتر الإجتماعية لدعم المستخدمين بميزة الحظر التلقائي للحسابات المسيئة وكتم هذه الحسابات، مع نمط جديد للحماية يعرف ب ‘safety mode’.

تدعم تويتر المستخدمين قريباً بمميزات جديدة لتوفير معايير أعلى للحماية في الشبكة الإجتماعية، حيث يحصل المستخدمين قريباً على ميزة كتم وحظر الحسابات المسيئة بشكل تلقائي، حيث جاء إعلان الشركة في العرض التقديمي خلال Analyst Day.

ويمكن أن يتم تنشيط ميزة الحظر التلقائي عبر نمط الحماية الجديد، حيث يعمل نمط الحماية على الحظر التلقائي للحسابات التي تنتهك قوانين Twitter، هذا إلى جانب كتم الحسابات التي يتم رصد الإساءات أو الألفاظ المسيئة فيها، أو الألفاظ التي تشجع على الكراهية أو العدائية.

أيضاً من المقرر أن تعمل شبكة تويتر على الكشف التلقائي على الحسابات المسيئة في نمط الحماية الجديد، حيث تعمل الشبكة الإجتماعية على رصد تفاعل هذه الحسابات مع حسابات المستخدم على مدار الأسبوع.

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