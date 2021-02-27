تكنولوجيا: Vivo S9 ينطلق في 3 من مارس بكاميرة أمامية بدقة 44 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Vivo S9 في حدث يعقد في 3 من مارس، وفي أحدث التفاصيل التي جاءت مؤخراً كُشِف عن الكاميرة الأمامية في الهاتف التي تأتي بدقة 44 ميجا بيكسل.

إستعرضت التسريبات السابقة بعض من مواصفات هاتف Vivo S9 الذي ينطلق في 3 من مارس بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع فلاش ودعم لتقنية الذكاء الإصطناعي، مع فتحات عدسات من 1.79 إلى 2.4 ودعم OIS.

أيضاً أكدت الصور المسربة على أن الهانف يتميز بتصميم بإطار معدني، مع لون متدرج في الجهة الخلفية، بنما يأتي نموذج أخر باللون الأزرق.

كما يدعم مستشعر الكاميرة الأمامية المميز بدقة 44 ميجا بيكسل في هاتف Vivo S9 المستخدم بفلاش لتصوير السيلفي الليلي، أيضاً رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم V2072A، وحجم شاشة 6.44 إنش، وقياسات 158.39 في 73.87 في 7.35مم، أيضاً يتميز الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وبطارية بقدرة 4000 mAh.

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