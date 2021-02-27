شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعزز Word بعدد من مميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة مايكروسوفت لطرح ميزة جديدة في تطبيق معالجة النصوص (وورد) Word خلال الشهر القادم، وهي ميزة (التنبؤات النصية) Text Predictions التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لاقتراح الكلمات المناسبة لحظيًا أثناء الكتابة، وذلك من أجل تحسين الإنتاجية.

وطرحت شركة مايكروسوفت هذه الميزة لأول مرة إلى 50% من المشتركين في قنوات (Windows Beta) العام الماضي لتجربتها. ولكنها رُصدت في التحديث الذي أجري على إصدار (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 خلال هذا الأسبوع، وتوضح هذه الخطوة أن الشركة تنوي تقديمها لجميع مستخدمي Word الشهر المقبل.

وبذلك يدخل تطبيق وورد في منافسة مع تطبيق (مستندات جوجل) Google Documents الذي لديه ميزة مشابهة تُسمى (الكتابة الذكية) Smart Compose متوفرة منذ عام 2018.

ما هي الميزة وكيف تعمل في تطبيق Word؟

تستخدم الميزة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات الكتابة بناءً على النص الذي كتبه المستخدم، ووفقًا لشركة مايكروسوفت: “التحديث الجديد في تطبيق Word سيساعد المستخدمين على الكتابة بشكل أكثر كفاءة من خلال توقع النص بسرعة وفي الوقت المناسب وبدقة”.

وستنشئ الميزة كلمات تنبؤية نصية غير نشيطة، وسيكون لدي المستخدم خيار إضافتها إلى النص الذي يقوم بكتابته مباشرة عن طريق الضغط على زر (Tab) أو تجاهلها والكتابة بشكل عادي، أو إخفاءها تمامًا عبر الضغط على زر (Escape) في لوحة المفاتيح.

بالإضافة إلى ذلك فإن الميزة الجديدة في تطبيق (Word) ستتكيف أيضًا مع أسلوب كتابة المستخدم بمرور الوقت من خلال تحليل التفضيلات اللغوية وعادات الكتابة، بالإضافة إلى تقليل أي أخطاء إملائية ونحوية في النص أو تجنبها بشكل كامل.

وتخطط الشركة لإطلاق الميزة في وقت لاحق من شهر مارس القادم، ولكنها في الوقت نفسه لم تحدد موعد وصوله إلى إصدار الويب أو إصدار نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت تعمل بشكل كبير على تقديم تحديثات منتظمة إلى تطبيق معالج النصوص الخاص بها، حيث أضافت في العام الماضي ميزة النسخ الصوتي إلى تطبيق (وورد للويب) Word for web التي تتيح طريقة سهلة لنسخ الصوت تلقائيًا.

كما قامت أيضًا بإطلاق حزمة برنامج (Microsoft Office) لمستخدمي أجهزة آيباد اللوحية التي تُركز على الإنتاجية، والتي تتضمن العديد من التطبيقات، ومنها: تطبيق (Word)، بالإضافة إلى دعم ميزة (انقسام العرض Split View، ودعم ميزة الفأرة ولوحة التتبع المدعومة في الإصدار الأحدث من نظام التشغيل (آيباد أوإس) iPadOS.