شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة هندية تدخل في شراكة مع فيس بوك وجوجل لإنشاء شبكة دفع رقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلاً عن مصادر لم تسمها أن مجموعة "ريلاينس إندستريز" الهندية دخلت في شراكة مع شركة فيس بوك وجوجل وشركة إنفيبيم للتكنولوجيا المالية لإنشاء شبكة دفع رقمية وطنية وفقًا لما نقلته رويترز.

في العام الماضي، دعا البنك المركزي الهندي الشركات إلى إنشاء كيانات مظلة جديدة (NUEs) لإنشاء شبكة مدفوعات تنافس النظام الذي يديره مجلس المدفوعات الوطني في الهند (NPCI)، حيث يسعى للحد من مخاطر التركيز في الفضاء.

وتأسست NPCI في عام 2008، وهي شركة غير هادفة للربح، والتي اعتبارًا من مارس 2019 تعد عشرات البنوك من المساهمين فيها، بما في ذلك State Bank of India وCitibank وHSBC.

وتقوم بمعالجة مليارات الدولارات من المدفوعات يوميًا عبر الخدمات التي تشمل تحويل الأموال بين البنوك ومعاملات الصراف الآلي والمدفوعات الرقمية.

قالت صحيفة إيكونوميك تايمز اليومية، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمها، في مجال الأعمال في الهند، إن المجموعة بقيادة "ريلاينس" و"إنفيبيم" كانت في مراحل متقدمة من تقديم اقتراحها إلى بنك الاحتياطي الهندي.

ورفض متحدث باسم Infibeam التعليق على التقرير، قائلاً إن الشركة ملتزمة بسرية العملية، بينما لم ترد "ريلاينس" وجوجل وفيس بوك على الفور على طلب للتعليق.

قد ترتفع المدفوعات الرقمية في الهند إلى 135.2 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لدراسة أجرتها Assocham-PWC India في عام 2019.

دخلت Facebook وGoogle بالفعل في شراكة مع Reliance ولديهما حصص في Jio Platforms - الوحدة التي تضم موسيقى Reliance وتطبيقات الأفلام ومشروع الاتصالات.

مدد بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع الموعد النهائي لجميع الأطراف لتقديم طلبات NUE حتى 31 مارس من 26 فبراير.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يستغرق RBI ستة أشهر أخرى لدراسة جميع المقترحات المقدمة وأنه ليس من المتوقع إعطاء أكثر من ترخيصين جديدين "للربح" من NUE.

ولم يرد بنك الاحتياطي الهندي على طلب للتعليق.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ذكرت أن الأطراف الأخرى في المعركة تشمل مجموعة بقيادة أمازون وبنك ICICI. توليفة أخرى بقيادة تكتل Tata Group في البلاد والمُقرض الخاص HDFC Bank؛ ومشروع يضم أكبر منصة دفع عبر الهاتف المحمول في الهند، Paytm، وشركة Ola المحلية لمشاركة الرحلات، وبنك IndusInd.