تكنولوجيا: Meizu تؤكد رسمياً على دعم هاتف Meizu 18 Pro برقاقة Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Meizu إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على دعم هاتفها القادم Meizu 18 Pro برقاقة Snapdragon 888، وسعة تخزين UFS 3.1.

تستعد شركة Meizu للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Meizu 18 في حدث يعقد في 3 من شهر مارس المقبل، وفي أحدث الإعلانات التشويقي التي نشرت من الشركة، كُشِف عن مزيد من مواصفات الإصدارات المرتقبة.

ولقد أكدت الشركة من خلال أحد الإعلانات التشويقية على أن هاتف Meizu 18 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يدعم الهاتف معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، لذا من المتوقع أن يقدم هذا الإصدار أفضل آداء.

كما كشفت الإعلانات التشويقية عن دعم سلسلة الهواتف الجديدة ببرمجيات تعرف ب“One Mind 8XX”، والتي ستعمل على إدارة الطاقة وآداء الهاتف على الوجه الأمثل وفقاً لما جاء من تسريبات.

أيضاً أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Meizu 18 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870، كما يتضمن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم macro أو لعمق التصوير.

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