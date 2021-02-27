تكنولوجيا: هاتف Galaxy Xcover 5 من سامسونج يحصل على ترخيص بلوتوث.. وتسريبات مصورة تكشف عن التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صورة مسربة لهاتف Galaxy Xcover 5 بواسطة المسرب الشهير Evan Blass، والتي كشفت لنا عن تصميم الهاتف.

وأدعى Evan أن هذا الهاتف ليس خليفة Xcover Pro من العام الماضي، بل خليفة Xcover 4s الذي تم إطلاقه عام 2019.

وبالرغم من اننا لم نسمع أي شيء بخصوص الهاتف من سامسونج، إلا أن الهاتف الذكي حصل على شهادة ترخيص Bluetooth SIG، وهذا يدل على اقتراب موعد الإطلاق.

لم تكشف الشهادة عن تفاصيل مواصفات Xcover 5، لكنها أكدت أنه قادم بـ Bluetooth 5.0 وسيكون هناك إصدارين من الهاتف؛ SM-G525F و SM-G525_DS.

من المحتمل أن يكون الإصدار الثاني ثنائي الشريحة، في حين قد تم رصد الأول على منصة Geekbench الشهر الماضي مع معالج Exynos 850 و 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ونظام Android 11.

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