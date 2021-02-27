تكنولوجيا: اختبار أداء هاتف Oppo Find X3 على منصة Master Lu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تُحضر شركة Oppo مجموعة Find X3 خلال الشهر المقبل، ويبدو أن الصين قد تحصل على نسخة حصرية من الإصدار القياسي.

واليوم، تم اختبار الهاتف تحت الاسم الرمزي PEDM00 على منصة Master Lu، حيث تم تأكيد بعض المواصفات بما في ذلك شريحة Snapdragon 870 بتردد 3.2 جيجاهرتز وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وشاشة بدقة 3216 × 1440 بكسل.

كما تشير الشائعات إلى أن Find X3 سيشحن بقوة 65 واط، وسيتم تزويده بواجهة مستخدم ColorOS 11.2 مع نظام تشغيل Android 11. سيصل الهاتف بخيارين من للتخزين الداخلي؛ إصدار 128 جيجابايت وإصدار 256 جيجابايت.

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