تكنولوجيا: شركة هواوي ترغب في تصنيع سيارات كهربائية في وقت لاحق من هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعي تقرير جديد أن شركة هواوي تخطط فعليًا لصنع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة، وقد يتم إطلاق بعض الطرازات قبل نهاية هذا العام. ويبدو أن الشركة بدأت بالفعل في تصميم السيارات الكهربائية داخليًا والتواصل مع الموردين.

ويقال إن ريتشارد يو، رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في هواوي، والذي كان مسؤول عن التقدم المذهل للشركة في عالم الهواتف الذكية، قد حوّل تركيزه إلى السيارات الكهربائية والتي ستستهدف قطاع السوق الشامل، مما يعني أنها ستأتي بأسعار معقولة.

وبحسب ما ورد تجري هواوي محادثات مع Changan Automobile، وهي كيان مملوك للدولة في الصين، وكذلك BluePark New Energy Technology التابعة لمجموعة BAIC وغيرها من شركات صناعة السيارات، لاستخدام مصانع السيارات الخاصة بهم لصنع سياراتهم الكهربائية.

ومع ذلك، نفى متحدث باسم هواوي عن وجود خطط لتصميم سيارات كهربائية أو إنتاج سيارات تحمل علامة هواوي، إذ قال أن “هواوي ليست شركة مصنعة للسيارات”.

وأضاف: “ولكن من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، نهدف إلى أن نكون شركة إلكترونية موجهة نحو السيارات مُزودة للمكونات الجديدة، مما يمكّن مصنعي المعدات الأصلية للسيارات من بناء سيارات أفضل “.

المصدر

اعلان





