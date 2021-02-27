شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: الطاقة النووية ستكون مقبولة سياسيًا السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس إن الطاقة النووية ستكون "بالتأكيد" مستساغة سياسيًا في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الطاقة النووية ستتغلب على السمعة البغيضة التي اكتسبتها من خلال ارتباطها بالقنبلة الذرية والكوارث الإشعاعية وفقا لما نقلته CNBC.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى طاقة نظيفة، وتشغيل محطات الطاقة النووية لا ينتج عنه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يذكر أن الابتكارات الجديدة في التكنولوجيا النووية تجعل منها أكثر أمانًا وبأسعار معقولة، وبدأت البلدان في جميع أنحاء العالم في تبني الطاقة النووية.

⁠

وقال جيتس: "لأن المحطات النووية أصبحت أكثر أمانا وأرخص تكلفة، فقد يكون لها دور تلعبه، لأنها متاحة دوما، بغض النظر عن الطقس".

وأضاف أنه لا شك في أن الرياح والطاقة الشمسية ستكونان جزءا هائلا من توليد الكهرباء في المستقبل، ولكن ما لم تكن هناك معجزة في التخزين، فإن مصادر مثل الطاقة النووية التي لا تعتمد على الرياح أو الشمس، ستكون ضرورية.