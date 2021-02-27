شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه شرائح اتصال eSIM.. وما هى أبرز مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بطاقات اتصال عبارة عن بطاقة SIM رقمية يتم إدخالها فى هاتف ذكى بدلاً من بطاقة SIM فعلية، أى أن الهاتف يأتى مزود بها، وليس بحاجة لإدخال شريحة SIM حقيقة به لإجراء الاتصالات، لكن فى نفس الوقت فإن هذا النوع من الشرائح متاح فى عدد قليل من الهواتف الذكية المتوافقة معه فى الوقت الحالي، وبحسب موقع TOI الهندى، فتدعم كل من Apple وMotorola وGoogle وSamsung مميزات eSIM فى الوقت الحالى.

ما هى مميزات شريحة eSIM؟

تتيح eSIM للمستخدمين تغيير المشغلين عن بُعد من هواتفهم دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة SIM جديدة، وأيضًا، يتيح للمستخدمين تخزين ملفات تعريف متعددة على جهاز واحد، يحتوي على رقمين أو أكثر، والتبديل بينهم دون أى متاعب.

هل شريحة eSIM آمنة؟

تعد eSIM آمنة للاستخدام تمامًا مثل بطاقات SIM الفعلية، ويمكن برمجة eSIM لطلب التحقق من عامل التشغيل عندما يحاول شخص ما تغيير ملف تعريف المستخدم.

هل يدعم iPhone 12 شريحة eSIM؟

تأتى أحدث طرازات سلسلة iPhone 12، مثل iPhone 12 Mini وiPhone 12 وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max، مع دعم بطاقة SIM المزدوجة - بطاقة Nano- SIM فعلية وeSIM.

ما هى الأجهزة المؤهلة على eSIM؟

الأجهزة التالية هى الأجهزة التى تدعم eSIM:

Apple: Apple iPhone 12 Mini و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max و iPhone SE و iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR و iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max