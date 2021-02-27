ميزة جديدة من «واتسآب» بشأن الخصوصية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب"، اليوم السبت، عن طرحه ميزة على هواتف "أندرويد"، وتتعلق بالخصوصية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الميزة الجديدة تتيح إزالة الصوت عند مشاركة مقاطع الفيديو.

وفي إعلانه عن الميزة الجديدة، كتب الحساب الرسمي لـ "واتسآب" على موقع "تويتر": "من أجل عيونك وليس أذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة، توفر الميزة الآن على هواتف "أندرويد" الذكية".

وأفاد موقع "أندرويد بوليس"، بأن محرر فيديو بإصدار تطبيق "واتساب" على نظام تشغيل "أندرويد" يحتوي على رمز مكبر صوت صغير يقع أسفل الجدول الزمني للفيديو مباشرة، وعند تبديله إلى كتم الصوت يصبح في الإمكان إرسال مقطع الفيديو دون صوت قبل إرساله إلى الآخرين أو ميزة الحالة.

وأضاف الموقع أنه يظهر زر كتم الصوت، سواء عند بتسجيل الفيديو داخل تطبيق "واتسآب" أم لا، لذلك عند مشاركة مقطع فيديو من مصدر آخر أو مقطع فيديو التقطه المستخدم باستخدام تطبيق الكاميرا بهاتفه، فلا يزال بإمكانه التحكم في كتم صوت المقطع قبل إرساله.

وذكر موقع "وابيتاإنفو"، أن ميزة "مقاطع الفيديو الصامتة" ظهرت لأول مرة في الإصدار 2.21.3.13 على تطبيق "جوجل بلاي"، ولكن الآن بعد أن أصبحت الميزة رسمية ويتم طرحها كمحول من جانب الخادم.

ويشار إلى أن "واتسآب" تعرض لانتقادات واسعة بسبب التحديث الخاصة بسياسة الخصوصية، وهو ما أجبر إدارة التطبيق على تأخير طرحها حتى 15 مايو المقبل.