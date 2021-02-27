تويتر تعلن عن Super Follows لتحصيل رسوم على التغريدات

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة تويتر عن ميزة الدفع القادمة المسماة Super Follows، التي تتيح لمستخدمي المنصة بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم حق الوصول إلى المحتوى الإضافي.

وقد يشمل المحتوى الإضافي تغريدات إضافية، أو الوصول إلى مجموعة مجتمعية، أو الاشتراك في رسالة إخبارية، أو شارة تشير إلى دعمك.

وفي لقطة شاشة بالحجم الطبيعي، أظهر تويتر مثالًا على ميزة Super Follows، حيث يتقاضى المستخدم 4.99 دولارات شهريًا مقابل سلسلة من الامتيازات.

وترى تويتر أن الميزة تمثل وسيلة للسماح للمبدعين والناشرين بالحصول على أموال مباشرة من معجبيهم.

وأصبحت أدوات الدفع المباشر ذات أهمية متزايدة لصناع المحتوى على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة.

وحققت منصة Patreon نجاحًا هائلاً، وأطلقت منصات أخرى، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وحتى GitHub، ميزات الدفع المباشر لصناع المحتوى.

ويُفترض أن تويتر قد تقلد هذا، حيث كانت الشركة تلمح إلى ميزات الاشتراكات التي من شأنها أن توفر لها مصدرًا جديدًا للإيرادات، وذلك بالرغم من أنه لا يبدو أنها ذكرت ما ستكون عليه هذه الرسوم.

كما أعلنت تويتر أيضًا عن ميزة جديدة تسمى (المجتمعات) Communities، التي يبدو أنها تحاكي إلى حد ما مجموعات فيسبوك.

ويمكن للأشخاص إنشاء مجموعات والانضمام إليها حول اهتمامات محددة، مثل: القطط أو النباتات، كما تقترح تويتر، مما يسمح لهم بمشاهدة المزيد من التغريدات التي تركز على تلك الموضوعات.

وحققت المجموعات نجاحًا هائلاً عبر فيسبوك، إلى جانب أنها تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للإشراف أيضًا.

ويمكن أن تكون المجموعات أداة مفيدة بشكل خاص عبر تويتر، وذلك بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للخدمة التي يمكن أن تجعل من الصعب على المستخدمين الجدد البدء في استخدام المنصة.

ولا يوجد مخطط زمني حتى الآن لموعد إطلاق أي من هاتين الميزتين، حيث أدرجتهما تويتر ضمن فئة “ما هو التالي” لمنصتها خلال عرض تقديمي للمحللين والمستثمرين.

وتمثل قدرة المستخدمين على فرض رسوم على المتابعين للوصول إلى المحتوى الإضافي، إلى جانب القدرة على إنشاء مجموعات والانضمام إليها على أساس اهتمامات محددة، أكثر التغييرات الجوهرية التي طرأت على تويتر منذ فترة، لكنهما يتناسبان أيضًا بشكل مريح مع النماذج التي كانت شائعة وناجحة على المنصات الاجتماعية الأخرى.